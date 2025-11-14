Kto prejde križovatkou ako prvý? Pravidlá cestnej premávky na tomto obrázku potrápia aj skúsených vodičov
Pri riešení otázky ako z autoškoly si všímajte aj detaily.
„Ako by ste vyriešili túto situáciu?“ pýta sa policajti na svojom profile na sociálnej sieti. Aj keď podľa mnohých možno ide o banálnu otázku, v praxi sa často stáva, že takúto situáciu vodiči riešia nesprávne. Pri jej zodpovedaní treba zohľadniť všetky pravidlá cestnej premávky a dôležité je tiež všimnúť si, ktoré z vozidiel svetelným signálom značí, že sa chystá odbočiť.
Z troch áut, ktoré na ceste stoja, môže križovatkou ako prvé prejsť len jedno. Najskúsenejší vodiči by si pritom za krátku chvíľu mali uvedomiť aj kompletné poradie, v ktorom pôjdu autá za sebou.