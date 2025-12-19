Rozmaznala ho, na narodeniny jej dal surové cesto. Vášáryová a Lasica neboli romantici, no fungovalo im to - Dobré noviny
Rozmaznala ho, na narodeniny jej dal surové cesto. Vášáryová a Lasica neboli romantici, no fungovalo im to
Rozmaznala ho, na narodeniny jej dal surové cesto. Vášáryová a Lasica neboli romantici, no fungovalo im to

Magda Vášáryová a Milan Lasica.
Magda Vášáryová a Milan Lasica. — Foto: Instagram - hana_lasicova; Facebook - Milan Lasica

Keď umieral, nedovolila si plakať.

Rozumná žena vie, že by mala nie prehnane, ale predsa len trošku muža obdivovať a muž by mal zase vedieť, čo má pred ženou predstierať,“ vravieval Milan Lasica, ktorý bol v manželstve s Magdou Vášáryovou 40 rokov, až kým ich nerozdelila molièrovská smrť na javisku. Bývalá herečka, diplomatka, politička a sociologička dnes otvorene hovorí, že manželstvo s humoristom nebolo jednoduché.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/MilanLasicaOfficial/posts/pfbid0gLmz7e3YxGzN6JzToZHqbJQ4t8LZvggGg8VcpBNiV3hoKiNfzdoirV36MtEqF1Byl?ref=embed_post

Servus, Adika!

Milan Lasica mal 21 rokov, Magda Vášáryová o osem menej a ani jeden z nich by si nemyslel, že raz budú manželmi. Herec bol totiž zamilovaný do svojej spolužiačky Milky Vášáryovej, po ktorej vraj túžili všetci. „Emília bola veľmi krásna. Všetci sme sa okolo nej začali točiť a každý sme si robili všelijaké nádeje. Ona však bola absolútne nedostupná. Skrátka sa to nedalo preraziť. Pamätám si, že som ju raz pozval do kina, nenechala sa ani chytiť za ruku. Tak už som to potom nechal tak a chodil do toho kina sám. Nikto z nás nemal takú trpezlivosť,“ spomínal pre PLUS 7 DNÍ Milan Lasica, ktorý si nakoniec zobral Milkinu mladšiu sestru Magdu.

Milan Lasica s dcérou Hanou.
Prečítajte si tiež: Pri výbere peňazí z bankomatu vždy zavtipkoval. Milan Lasica iným doprial, na seba bol žgrlošom

O žiadnom romantickom zamilovaní sa však nedalo hovoriť. ;„Poznali sme sa odjakživa, ale nikdy som sa nezamýšľala nad prvým pohľadom a nejakým iskrením. Bola som mladšia a vždy som ho pozdravila: Dobrý deň, pán Lasica, a on mňa: Servus, Adika! Toto trvalo do mojich skoro 30 rokov. Vykala som mu a on mi tykal,“ prezradila pre Nový Čas Magda Vášáryová.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/229737627134679/photos/a.229745640467211/1868624606579298/?type=3&ref=embed_post

Nekonečne ho rozmaznala

Nebola to vraj žiadna romantika ani osvietenie, žiadne motýliky v bruchu, ale len dvaja ľudia, ktorí sa odjakživa poznali, niečo už mali za sebou a zrazu sa dali dokopy. „Milan tvrdí, že mi nadbiehal, ale ja som si to, bohužiaľ, nevšimla. Mne to ani na rozum neprišlo. Museli mi to povedať druhí ľudia,“ prezradila na Lasicu v dokumentárnom filme Neobyčajné životy.

Magda Vášáryová teraz v otvorenom rozhovore pre Denník N priznala, že život s Milanom Lasicom nebol jednoduchý, pretože bol veľmi ťažkým životným partnerom. „Ja som ho nekonečne rozmaznala. Okrem svojej práce nemusel robiť vôbec nič,“ povedala úprimne o manželstve, ktoré nebolo len prechádzkou ružovou záhradou.

