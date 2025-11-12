Vďaka jednému triku chutí autenticky. Rýchlopizza Miriam Kalisovej je pre netrpezlivých ako stvorená
Niekedy si človek nechce plánovať varenie niekoľko dní dopredu, ale zrazu dostane chuť na pizzu. Tento rýchly a jednoduchý recept je pre takéto prípady ako stvorený, vraví.
Bývalá moderátorka Miriam Kalisová pri varení a pečení priam medituje. V kuchyni sa nebojí experimentovať, svoje recepty sa snaží vždy dotiahnuť do dokonalosti a o tie najlepšie sa delí aj s publikom. Ich výhodou je, že sú jednoduché a rýchle a navyše po nich môže siahnuť naozaj každý, aj úplný začiatočník.
Ocenia ho najmä tí netrpezliví
„Som nevyliečiteľný blázon do jedla a rozhodne nie som žiadna bábovka. Stále hovorím, že najkrajšia „voňačka“ do bytu je čerstvo upečený koláč,“ priznáva na svojom blogu známa kuchárka, ktorá už stihla gastronomické tipy z vlastnej kuchyne spísať aj do kuchárskej knihy.
Začalo to pár receptami, ktoré zverejnila na sociálnej sieti. Tie mali nesmierne pozitívnu odozvu a odvtedy je Miriam vo foodblogovaní už slovenskou stálicou. Nedávno zabodovala napríklad receptom na rýchle pizza cesto, ktoré ocenia najmä netrpezliví stravníci.
„Niekedy si človek nechce plánovať varenie niekoľko dní dopredu, ale zrazu dostane chuť na pizzu. Ingrediencie na kysnuté cesto máme doma takmer vždy a tento rýchly a jednoduchý recept je pre takéto prípady ako stvorený,“ napísala k svojmu videoreceptu bývalá moderátorka a prezradila aj tip na pečenie, vďaka ktorému bude domáca pizza chutiť podobne dobre ako tá z pizzerie.