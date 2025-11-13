Vedúci spánkového laboratória: V posteli iba spite a milujte sa. Dodržiavajte desatoro kvalitného spánku - Dobré noviny
Vedúci spánkového laboratória: V posteli iba spite a milujte sa. Dodržiavajte desatoro kvalitného spánku
Vedúci spánkového laboratória: V posteli iba spite a milujte sa. Dodržiavajte desatoro kvalitného spánku

Lekár Martin Pretl; Ilustračná fotografia
Lekár Martin Pretl; Ilustračná fotografia — Foto: Reprofoto YouTube - DVTV; Freepik

Ľudia si myslia, že zlý spánok vylieči poldeci. V posteli sa podľa odborníka správame nevhodne.

Počuli ste o bludnom kruhu nespavosti? Pokiaľ zažijete niekoľko bezsenných nocí, je možné, že už v podvečer začnete mať obavy, že vás čaká rovnaká noc a do postele si líhate s pocitom strachu. Čo keď nebudem vedieť zaspať? Čo keď sa budem stále prevaľovať? Ako zvládnem zajtrajšok, keď sa nevyspím? Čo to so mnou je? „Na to, aby sme zaspali, potrebujeme pokoj a nie tento bludný kruh, toto prilievanie do ohňa, negatívne myšlienky, že určite nezaspím,“ prezradil pre DVTV neurológ a vedúci spánkového laboratória Martin Pretl. Expert presne vie, ako by mal vyzerať kvalitný spánok, čo by sme mali robiť v posteli – a pozná aj tzv. desatoro zdravého spánku.

Bolesti brucha aj hlavy

Nespavosť všeobecne narastá, šíri sa celým svetom a najväčšiu rolu v tomto probléme vraj zohráva stres. „Ak zle spíte, cítite sa neoddýchnutí, čo ovplyvňuje kvalitu života. Nespavci sa často sťažujú na únavu, nesústredenosť a početné bolesti hlavy. Tiež trpia nešpecifikovanými tráviacimi problémami a bolesťami brucha,“ vysvetlil v minulosti pre iDnes.cz Martin Pretl, podľa ktorého neexistuje presne určená doba, koľko by sme mali správne spať.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Všeobecne sa podľa neho udáva štyri až osem hodín, no tým najdôležitejším kritériom je subjektívny pocit. „Správny spánok je taký, po ktorom sa cítime oddýchnutí celý deň. Niekomu stačia naozaj iba 4 hodiny,“ povedal expert, ktorý nerád vidí, ak ľudia nespavosť „liečia“ alkoholom alebo nadužívaním liekov.

Alkohol a lieky

„To je veľmi zle, ak si dáte pivo alebo poldeci na zaspanie. Síce dobre zaspíte, ale spánok sa neprehĺbi. Hlboké spánkové štádiá sú dôležité na to, aby sme sa cítili vyspatí, oddýchnutí a dobre. Väčšia dávka alkoholu tomuto zabraňuje,“ vysvetlil expert. Navyše sa týmto spôsobom ľahko vybuduje závislosť od alkoholu.

Expertka na spánok Sophie Bostocková / Animácia ženy, ktorá mala celý život málo spánku
Prečítajte si tiež: Odborníčka na spánok varuje: Toto sa stane s vaším telom, ak budete spať iba šesť hodín denne

Problém vidí aj v nadmernom braní liekov na spanie. „Lekári ich pacientom týmto spôsobom predpisujú a niektorí ľudia potom potrebujú odvykaciu liečbu. Ale iné ako farmakologické alebo psychoterapeutické prostriedky na liečbu nespavosti nemáme,“ uviedol Martin Pretl, ktorý hovorí, že častým problémom je aj nevhodné správanie sa v posteli.

