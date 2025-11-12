Rozkošná Eliza z Dunaja si podmanila divákov. Málokto vie, že trojročná Kristínka má talent po známej mame
Známa moderátorka mala pocit, že jej dcérka ani nevie, čo sa okolo nej deje. Z jej výkonov zostala prekvapená.
Televízny seriál Dunaj, k vašim službám si obľúbili tisíce divákov. V posledných epizódach sa do centra pozornosti dostala aj malá Eliza Klausová – dievčatko, ktoré si svojím prirodzeným prejavom a nevinným úsmevom okamžite získalo srdcia fanúšikov. Len málokto však tušil, že malá hviezda má doma známu mamu, informuje Šarm.
Malá hviezda s veľkým talentom
Postavu Elizy, dcéry Waltera a Helgy Klausovcov, stvárňuje len trojročná Kristínka. Produkcia seriálu ju obsadila po letnej prestávke, keď sa dej posunul o niekoľko rokov dopredu a bolo potrebné, aby aj detské postavy „povyrástli“. Hoci je Kristínka pred kamerou nová, pôsobí, akoby tam patrila odjakživa. Diváci si všimli, že aj v náročných scénach dokáže reagovať prirodzene a uveriteľne.
V posledných častiach sa postava Elizy ocitla v citlivej situácii – nacistický pohlavár zistí, že nie je jeho biologickou dcérou a začne sa k nej správať chladne. Na túto zmenu musela reagovať aj malá herečka, ktorá to zvládla so skutočným hereckým citom.
„Dlho som mala pocit, že ani nevie, čo sa okolo nej deje a že si to asi ani neuvedomuje. Ale toto! Toto, keď sme natáčali, tak mi padla sánka,“ napísala jej mama na sociálnej sieti.