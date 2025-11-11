Slovensko pohltila kriedová revolúcia. Ľudia si radia, ako udržať odkazy na chodníkoch čo najdlhšie - Dobré noviny
Dobré noviny
Slovensko pohltila kriedová revolúcia. Ľudia si radia, ako udržať odkazy na chodníkoch čo najdlhšie
— Foto: Instagram -zomriofficial (bratislavske_vnutrobloky); Facebook - Kriedová revolúcia

Krieda nie je zločin, vravia „kriedoví aktivisti“.

„Veľkí chlapi sa kriedy neboja.“ Aj takéto nápisy nájdete na chodníkoch Slovenska, ktoré aktuálne zažíva jav, ktorý by sa dal nazvať „kriedová revolúcia“. Stačila jedna veta napísaná pred popradskou školou a bežná školská krieda sa stala najdiskutovanejším predmetom tohtoročnej jesene. Nahnevaní ľudia po celej krajine kreslia na chodníky odkazy určené vládnym politikom a bránia sa, že „krieda nie je zločin“. Vyzerá to, akoby sa celé Slovensko na chvíľu vrátilo do detstva. Len tentoraz s občianskym rozmerom.

Kriedové odkazy miznú rýchlo – niekde ich umyjú mestské služby, inde sa o to postará dážď alebo frekventovaný chodník. Skúsenejší „kriedoví aktivisti“ preto medzi sebou na sociálnych sieťach zdieľajú jednoduché tipy, ako docieliť, aby odkazy vydržali čo najdlhšie.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo?fbid=122097916269113176&set=pb.61583395295916.-2207520000

1. Vyberte vhodnú plochu

  • Ideálne je hladký, suchý chodník bez prasklín a bez veľkého prevádzkového ruchu.
  • Plocha by mala byť chránená pred priamym silným dažďom alebo čistením.
  • Vyhni sa miestam, kde ľudia často stoja, chodia alebo kde sa vyskytujú koliska (bicykle, kočíky) – to rýchlo opotrebuje farbu.
Prečítajte si tiež: FOTO: Čo robia politici vo voľnom čase? Neuveríte, čo by podľa AI stváral Pellegrini či prezidentka

2. Príprava povrchu

  • Utrieť chodník metličkou alebo kefou, aby bol zbavený prachu a lístia.
  • Ak je chodník mokrý, počkajte, kým vyschne – krieda lepšie „drží“ na suchom povrchu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa zomriofficial (@zomriofficial)

3. Použite kvalitnú farebnú kriedu

  • Silnejšia alebo väčšia krieda vydrží viac než obyčajná detská krieda.
  • Viac vrstiev farby znamená výraznejší efekt a trochu väčšiu výdrž.
Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=122143104224727443&set=gm.3844758985824507&idorvanity=3843151659318573

4. Nanášajte viac vrstiev

  • Prvá vrstva → nechajte trochu „vschnúť“  → druhá vrstva. Tým sa farba „napchá“ hlbšie do štruktúry chodníka.
  • Prípadne obkreslite nápis a vyplňte ho plne – tenšie čiary rýchlejšie miznú.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa zomriofficial (@zomriofficial)

5. Zvážte ochranu pred vodou

„A ak by nič z toho nepomohlo, vždy je tu ešte jedna osvedčená metóda: kresliť rýchlejšie, než stíhajú zmývať,“ smejú sa v komentároch „kriedoví aktivisti“.

Prečítajte si tiež: Takto by to vyzeralo, ak by sa znepriatelení politici kamarátili. Z FOTO Huliaka a Plavákovej odpadnete

