Stal sa seriálovou hviezdou, hoci herectvo nevyštudoval. Spoznávate usmievavého chlapca v obleku?
Tento rok chlapec z fotografie oslávil 30. narodeniny.
Kým bol chlapec na obrázku ešte malý, chcel sa stať kozmonautom, nakoniec študoval na vojenskej škole, odtiaľ prešiel k modelingu a tam jeho kariérna cesta ešte stále neskončila. Istý čas velil čestnej stráži prezidentky a o niekoľko rokov neskôr sa začal objavovať na televíznych obrazovkách. Zo dňa na deň sa stal seriálovou hviezdou aj napriek tomu, že herectvo nikdy neštudoval.