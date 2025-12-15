Linecké koláčiky robila podľa tradičného receptu. Eva Pilarová bola vychýrenou kuchárkou už od detstva
Obľúbená speváčka bola vychýrenou kuchárkou.
Sviatky u nej často začínali až na Štedrý deň a hoci bola Eva Pilarová výborná kuchárka, pečenie ju príliš nebavilo. Preto sa každý rok tešila na sladkosti, ktoré pripravovala jej mama. Sadala s ňou aj k sviatočnému stolu a blízkych najradšej obdarúvala darčekmi, ktoré im priebežne vyberala počas celého roka.
Varila od detstva
„Vždy, keď niekde nakupujem a niečo ma zaujme, kúpim to bez ohľadu na ročné obdobie. Darček starostlivo uschovám až do Vianoc. Dokážem to vydržať,“ prezradila pred rokmi pre agentúru SITA legendárna speváčka, ktorá kvôli práci nemala priestor na to, aby si atmosféru Vianoc vychutnávala v kuchárskej zástere.
Vo varení však rozhodne nebola nováčikom, kolegovia o nej hovorili ako o výbornej kuchárke a ona sama často spomínala, že ju to v kuchyni bavilo už od detstva. „Mala som 12, keď mi mama bez obáv zverila do rúk prípravu nedeľného obeda,“ pochválila sa v rozhovore pre magazín Vlasta.
A hoci jej varenie prirástlo k srdcu oveľa viac než pečenie, jeden recept na vianočnú klasiku sa predsa len našiel. Ide o linecké koláčiky, ktoré si tento rok počas sviatkov môžete pripraviť presne tak, ako ich kedysi robila uznávaná speváčka.