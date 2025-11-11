Keď ho vylepšila jednou ingredienciou, bola to mňamka. Banánový chlebík Katky Jakeš vždy ide na dračku
Minule som skúsila túto verziu a bola to veľká mňamka, hovorí.
Snaží sa stravovať zdravo, pred reštauráciami uprednostňuje domácu stravu a na kvalitných potravinách zásadne nešetrí. Tanečníčka Katka Jakeš veľmi dobre vie, že ľudia oceňujú najmä rýchle a jednoduché recepty. Práve preto sa o tie svoje z času na čas delí aj na sociálnych sieťach a jej publikum to vždy privíta s nadšením.
Nechcené premení na pochúťku
„Večeriam väčšinou doma, keď buď manžel, alebo ja navaríme nejaké mäso so zeleninou. Manžel je naozaj unikátny kuchár, veľakrát sa stane, že ma do kuchyne nepustí. Práve on zmenil môj vzťah k jedlu zo stravovania na zážitok,” priznala pre magazín Menucka.
Hoci jej trochu prekáža, že mnohé naše tradičné pochúťky majú od zdravej stravy poriadne ďaleko, niekedy si ich predsa len dopraje a zo všetkého najviac vyniká v príprave polievok. Keď jej navyše ostane doma ovocie, o ktorom vie, že ho už nikto nezje, dokáže ho s ľahkosťou premeniť na niečo chutné.
„Ak mám doma zrelé banány, neváham ani sekundu a pečiem banánový chlieb, lebo ide na dračku! Minule som skúsila verziu s čučoriedkami a bola to veľká mňamka,“ napísala k svojmu videoreceptu na Instagrame.