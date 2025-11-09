Domáci milujú ich kváskový chlieb a moravské koláče. Andrea s Matejom na Madeire otvorili vlastnú pekáreň
Bolo to nečakané, ale všetko do seba nakoniec zapadlo, vraví šikovná Slovenka.
Matej a Andrea Jurášekovci sa pred tromi rokmi presťahovali na Madeiru. Keď totiž na ostrov zavítali počas svojej svadobnej cesty, okamžite si ich získal a dnes už ho nazývajú svojím domovom. Prednedávnom tam dokonca otvorili aj vlastnú pekáreň s príznačným názvom KAMOSHI. „Niekto, kto ti je blízky, pre koho by si piekol, kto príde na kávu a zostane na celý život,“ vysvetľuje anglický nápis na dverách prevádzky.
Našli tam svoj pokoj
Matej je na internete známy pod prezývkou Rarach a pre mnohých Slovákov sa stal inšpiráciou už dávno predtým, ako odišiel na Madeiru. Otvorene totiž hovorí o svojej minulosti - bol bitkár, pravicový extrémista a o tom, ako sa mu podarilo z tohto prostredia vymaniť, napísal knihu s názvom Hnev.
Počas svadobnej cesty vraj hneď na letisku pocítil, že by chcel na ostrove ostať a keďže si manželia ešte počas pandémie uvedomili, ako veľmi im správanie Slovákov nesedí a že potrebujú nový vietor, pokoj našli práve na Madeire. „Fyzicky ďaleko od nenávisti a hnevu, ktoré zožierajú Slovensko,“ konštatoval Matej v rozhovore pre Plusku.
Vypredali sa behom pár minút
Na malom súostroví v severnom Atlantiku našli úplne všetko, čo potrebovali - až na kváskovú pekáreň. V októbri však spoločne otvorili vlastnú, kde si domáci aj turisti môžu vychutnať výberovú kávu, pečivo, kváskový chlieb a dokonca aj moravské koláče. Andrea si pritom nikdy nemyslela, že sa niečo takéto raz stane jej realitou. Osud s ňou mal však iné plány.