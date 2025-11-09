Domáci milujú ich kváskový chlieb a moravské koláče. Andrea s Matejom na Madeire otvorili vlastnú pekáreň - Dobré noviny
Domáci milujú ich kváskový chlieb a moravské koláče. Andrea s Matejom na Madeire otvorili vlastnú pekáreň
Tomáš Maštalír s manželkou Kristínou.

Keď si tajne zobral skromnú úradníčku, bol to šok. Tomáš Maštalír vie, aké je to prežiť zázrak

Fontána pre Zuzanu 2 / Ibi Maiga

Keď mu dali prvýkrát halušky, chcel si zbaliť kufre. Ibi Maiga na Slovensku prežil aj kopance na zemi

Lenka Filipová s dcérou Lenny.

Keď ju po 34 rokoch opustil muž, ani dcéra tomu neverila. Lenka Filipová si rany vždy lízala v súkromí

Mladí rebeli prichytení pri čine. Spoznávate dve celebrity, ktoré sa takto priatelili už v detstve?

Zomierajúcej mame sľúbila, že bude majsterkou sveta. Zarka zvíťazila na najťažšej súťaži jej života

Jana Oľhová s deťmi.

Závidel jej slávu, no zakrývala to veľká láska. Jana Oľhová sa o šesť detí postarala aj s nulou na účte

Cisársky rez odhalil metastázy po celom tele. Veronika chce bojovať pre svojho syna, potrebuje našu pomoc

Zdena Studenková a Braňo Kostka pri udeľovaní cien Thálie.

Nie som stará krava, ktorej ušiel vlak. Zdena Studenková si v silnom príhovore nedala servítku pred ústa

Zomierajúcej mame sľúbila, že bude majsterkou sveta. Zarka zvíťazila na najťažšej súťaži jej života

Domáci milujú ich kváskový chlieb a moravské koláče. Andrea s Matejom na Madeire otvorili vlastnú pekáreň

Andrea, Matej a ich deti.
Andrea, Matej a ich deti. — Foto: Instagram/rarachjenamadeire

Bolo to nečakané, ale všetko do seba nakoniec zapadlo, vraví šikovná Slovenka.

Matej a Andrea Jurášekovci sa pred tromi rokmi presťahovali na Madeiru. Keď totiž na ostrov zavítali počas svojej svadobnej cesty, okamžite si ich získal a dnes už ho nazývajú svojím domovom. Prednedávnom tam dokonca otvorili aj vlastnú pekáreň s príznačným názvom KAMOSHI. „Niekto, kto ti je blízky, pre koho by si piekol, kto príde na kávu a zostane na celý život,“ vysvetľuje anglický nápis na dverách prevádzky.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Ra Rach (@rarachjenamadeire)

Našli tam svoj pokoj

Matej je na internete známy pod prezývkou Rarach a pre mnohých Slovákov sa stal inšpiráciou už dávno predtým, ako odišiel na Madeiru. Otvorene totiž hovorí o svojej minulosti - bol bitkár, pravicový extrémista a o tom, ako sa mu podarilo z tohto prostredia vymaniť, napísal knihu s názvom Hnev.

Počas svadobnej cesty vraj hneď na letisku pocítil, že by chcel na ostrove ostať a keďže si manželia ešte počas pandémie uvedomili, ako veľmi im správanie Slovákov nesedí a že potrebujú nový vietor, pokoj našli práve na Madeire. „Fyzicky ďaleko od nenávisti a hnevu, ktoré zožierajú Slovensko,“ konštatoval Matej v rozhovore pre Plusku.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Ra Rach (@rarachjenamadeire)

Vypredali sa behom pár minút

Na malom súostroví v severnom Atlantiku našli úplne všetko, čo potrebovali - až na kváskovú pekáreň. V októbri však spoločne otvorili vlastnú, kde si domáci aj turisti môžu vychutnať výberovú kávu, pečivo, kváskový chlieb a dokonca aj moravské koláče. Andrea si pritom nikdy nemyslela, že sa niečo takéto raz stane jej realitou. Osud s ňou mal však iné plány.

