Stále sa majú radi. Babsy Heribanová vyrozprávala, ako zvládla rozvod rodičov, dodnes im vďačí za jedno
Dobré noviny
Stále sa majú radi. Babsy Heribanová vyrozprávala, ako zvládla rozvod rodičov, dodnes im vďačí za jedno
Stále sa majú radi. Babsy Heribanová vyrozprávala, ako zvládla rozvod rodičov, dodnes im vďačí za jedno

Rodina Heribanová.
Známa moderátorka už má vlastný recept na šťastné manželstvo.

Ich rozvod prekvapil širokú verejnosť a, prirodzene, nebol jednoduchý ani pre nich samotných a ich blízkych. Moderátorka Babsy Jagušák, dcéra Aleny a Jozefa Heribanovcov, však už o odlúčení rodičov hovorí otvorene a bez okolkov. Priblížila, ako túto náročnú situáciu doma zvládali a vysvetlila tiež, čo podľa nej tvorí základ šťastného manželstva.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uprednostnili deti

Moderátorka Alena Heribanová a spisovateľ Jozef Heriban sa rozviedli v roku 2017. Ich manželstvo na prvý pohľad pôsobilo harmonicky a keďže dvojica zjavne náročné situácie riešila výlučne v súkromí, ich odlúčenie mnohých prekvapilo. Prišlo totiž po takmer 40 rokoch spoločného života.

„Ja som bola dospelý človek, keď moji rodičia išli od seba. Mala som 27 rokov. A rozvádzali sa po 40-ročnom vzťahu a 38-ročnom manželstve,“ vysvetlila Babsy v rozhovore pre Nový Čas. Celú situáciu zvládala s pokojom, pretože sa jej v tom období narodila dcéra Izabelka a rodičom je nesmierne vďačná za to, že pred sebou uprednostnili svoje deti.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Necítia, že nie sú spolu

„Aj keď to už pár rokov možno nebolo najlepšie, tak počkali, kým sa my s mojou sestrou vydáme, založíme si vlastné rodiny. A vtedy mali pocit, že misia je splnená a deti sú zabezpečené, takže teraz je tá správna chvíľa, aby sme si my začali napĺňať nejaké vlastné túžby, očakávania a predstavy,“ vysvetlila a prezradila aj to, ako dnes spolu ako rodina fungujú.

