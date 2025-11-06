Cirkusant, ktorý sa hrá na dobrého otca. Švagriná Maria Cimarra po odhalení pravdy poslala jasný odkaz
Prvé negatívne slová na adresu herca sa objavili ešte počas jeho angažmán v šou Let's Dance.
„Môžete zdieľať krásne video, ale neukážete, čo je za oponou. Prečo? Pretože za oponou je realita a tá je veľmi smutná,“ hovorí so slzami v očiach Broňa Gregušová, bývalá finalistka Miss Slovensko a partnerka kubánskeho herca Maria Cimarra. Na sociálnych sieťach roky pôsobili ako dokonalá dvojica – život na pláži, známy partner, bábätko. Realita však bola diametrálne iná: bolesť, samota a ticho, ktoré dnes už Broňa nechce skrývať. Jej otvorená výpoveď zapadá do mozaiky množstva svedectiev z minulosti, v ktorých viacerí Cimarrovi kolegovia opisovali herca ako človeka „s takmer nemožnou povahou“. K slávnemu hercovi sa prvýkrát vyjadrila aj jeho švagriná zo Slovenska.
Bojuje o slobodu
Na platenej platforme HeroHero Broňa Gregušová otvorila niekoľko citlivých tém a poukázala na odvrátenú stránku slávneho herca. „Bude sa odkrývať pravda. Budem ju odkrývať a vysvetlím vám toho viacej. Je to pre mňa ťažké sa takto otvárať, ale myslím si, že po tých rokoch si to zaslúžite. A ja chcem byť k vám úprimná. Dosť bolo všetkého,“ uviedla bývalá modelka, ktorá je dnes v rozvodom konaní.
Sama si pripravuje podklady na súd a popri starostlivosti o dcérku bojuje o dôstojnosť a slobodu. „Nemám peniaze na právnikov. Niekedy sa zavriem do kúpeľne a vyplačem sa, aby som to dala zo seba von,“ povedala otvorene o vzťahu, ktorý skončil tým, že herec má zákaz kontaktovať aj priblížiť sa k nej.
Hotový cirkusant
Napriek tomu v ostatných mesiacoch pribudli na hercovom Instagrame desiatky fotiek a videí s dcérou, aj so samotnou Broňou. Podľa modelky ide o zavádzanie. Najnovšie sa Cimarro pochválil videom z pláže, na ktorom nakrúca detské formičky na piesok. Vyzerá to, akoby trávil čas s dcérkou – dievčatko však vo videu vôbec nevidno. Je totiž so svojou mamou na Floride. „Toto je už vážne na smiech. Hotový cirkusant ten človek,“ vyjadrila sa verejne Bronina sestra Lucia, ktorá sa nezdržala komentára.