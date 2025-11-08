Keď si tajne zobral skromnú úradníčku, bol to šok. Tomáš Maštalír vie, aké je to prežiť zázrak - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Keď si tajne zobral skromnú úradníčku, bol to šok. Tomáš Maštalír vie, aké je to prežiť zázrak
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Iveta Malachovská zhodila vyše desať kíl.

Porozprávala, ako sa jej podarilo tak schudnúť. Veľkú premenu Ivety Malachovskej spustila jedna osoba

Lenka Filipová s dcérou Lenny.

Keď ju po 34 rokoch opustil muž, ani dcéra tomu neverila. Lenka Filipová si rany vždy lízala v súkromí

Mladí rebeli prichytení pri čine. Spoznávate dve celebrity, ktoré sa takto priatelili už v detstve?

Fontána pre Zuzanu 2 / Ibi Maiga

Keď mu dali prvýkrát halušky, chcel si zbaliť kufre. Ibi Maiga na Slovensku prežil aj kopance na zemi

Jana Oľhová s deťmi.

Závidel jej slávu, no zakrývala to veľká láska. Jana Oľhová sa o šesť detí postarala aj s nulou na účte

Zomierajúcej mame sľúbila, že bude majsterkou sveta. Zarka zvíťazila na najťažšej súťaži jej života

Iveta Malachovská zhodila vyše desať kíl.

Porozprávala, ako sa jej podarilo tak schudnúť. Veľkú premenu Ivety Malachovskej spustila jedna osoba

Lenka Filipová s dcérou Lenny.

Keď ju po 34 rokoch opustil muž, ani dcéra tomu neverila. Lenka Filipová si rany vždy lízala v súkromí

Mladí rebeli prichytení pri čine. Spoznávate dve celebrity, ktoré sa takto priatelili už v detstve?

Zdena Studenková a Braňo Kostka pri udeľovaní cien Thálie.

Nie som stará krava, ktorej ušiel vlak. Zdena Studenková si v silnom príhovore nedala servítku pred ústa

Iveta Malachovská zhodila vyše desať kíl.

Porozprávala, ako sa jej podarilo tak schudnúť. Veľkú premenu Ivety Malachovskej spustila jedna osoba

Jana Oľhová s deťmi.

Závidel jej slávu, no zakrývala to veľká láska. Jana Oľhová sa o šesť detí postarala aj s nulou na účte

Cisársky rez odhalil metastázy po celom tele. Veronika chce bojovať pre svojho syna, potrebuje našu pomoc

Barbora Andrešičová v seriáli Dunaj, k vašim službám / S partnerom Tomášom

Vďaka Studenkovej nie je len jeho priateľkou. Baša Andrešičová našla šťastie pri polepšenom sukničkárovi

Zdena Studenková a Braňo Kostka pri udeľovaní cien Thálie.

Nie som stará krava, ktorej ušiel vlak. Zdena Studenková si v silnom príhovore nedala servítku pred ústa

SLEDUJE NÁS 207 104 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Keď si tajne zobral skromnú úradníčku, bol to šok. Tomáš Maštalír vie, aké je to prežiť zázrak

Tomáš Maštalír s manželkou Kristínou.
Tomáš Maštalír s manželkou Kristínou. — Foto: Promo fotografie TV Markíza (Možné je všetko); Profimedia

Šťastné manželstvo mu priala aj Mórová.

„Som presvedčený, že našou najväčšou povinnosťou na tomto svete je byť šťastný. Nie je žiadny luxus snažiť sa o to,“ vravel Tomáš Maštalír, obľúbený herec, ktorý si tieto vety overil na vlastnej koži. Prežil zrážku s vlakom, pri ktorej mal podľa lekárov len 1% šance na prežitie, a aj dnes, o niekoľko rokov neskôr, hovorí o zázraku, rodine a o tom, že skutočné šťastie netreba hľadať v rýchlosti, ale v pokoji všedných dní. To svoje našiel pri skromnej Kristíne.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=971103911053610&set=pb.100044620290828.-2207520000&type=3

Rútiaci sa vlak

Tomáš Maštalír vyrastal v rodine automechanika a nechýbalo veľa k tomu, aby sa stal profesionálnym pretekárom. „Môj otec bol vyučený automechanik a celý život robil s autami. Ja som sa už ako malý chlapec motal okolo neho, keď opravoval autá. Odmalička ma teda fascinoval svet automobilov,“ spomínal v rozhovore pre web BMW Žilina Tomáš Maštalír, ktorý sa síce nakoniec rozhodol pre herectvo, no svet automobilov nikdy neopustil. Jedna jazda sa mu dokonca takmer stala osudnou.

Táňa Pauhofová.
Prečítajte si tiež: Keď už nie si pekná, zaujmi inak, hovorili jej rodičia. Táni Pauhofovej ukázal skutočnú lásku jej dedko Jozef

V tom čase otvorene hovoril, že v ten deň sa druhýkrát narodil. „Chystal som sa prejsť hraničný priechod do Rakúska. Keď som sa blížil k železničnému priecestiu, uvedomil som si, že nemá závory, preto som sa automaticky spoliehal na svetelnú signalizáciu, spoza ktorej mi však do očí prudko svietilo slnko a oslepilo ma. Pri sústredení na svetlá som sa, bohužiaľ, neobzrel doľava ani doprava. Tesne predtým, ako som vošiel na trať, som periférne zaregistroval vlak, ktorý sa rútil rovno na mňa,“ spomínal dokumentárnom seriáli 112. Okamžite si vraj uvedomil, že zrážke s nákladným vlakom sa nevyhne.

Šanca? Jedno percento

„Automaticky som strhol volant doľava. Vlak ma odhodil a niekoľkokrát som sa prevrátil. Auto skončilo na streche. Prebehlo to všetko rýchlo,“ vravel o momente, keď visel dolu hlavou na bezpečnostných pásoch. Z auta dymilo a herec sa obával, že vozidlo exploduje. „Čo najrýchlejšie som sa chcel dostať von. Keď som sedel pri aute, nemal som potrebu konať, premýšľal som nad tým, ako táto udalosť ovplyvní môj život,“ priznal Tomáš Maštalír, ktorý ani nevedel, ako sa dostal z auta a ako mu cudzí ľudia privolali pomoc. Skončilo sa to, našťastie, len zlomenou nohou, ale z auta bol akordeón.

Braňo Deák.
Prečítajte si tiež: Herec Braňo Deák sa po operácii cíti dobre. Jednej veci sa v živote po vážnej nehode musel vzdať

Keď sa ho v sanitke pýtali, či vie, kedy sa narodil, odpovedal im presný dátum. Záchranár však pokrútil hlavou. „Nie. To dnes ste sa druhýkrát narodili,“ odvetil hercovi, ktorý sa v nemocnici dozvedel, že šanca na prežitie pri podobnej nehode je jedno percento. „Vtedy som si naozaj uvedomil, že sa stal zázrak,“ priznal Tomáš Maštalír, ktorý práve po havárii pochopil, že život nemáme často pod kontrolou a že v sekunde môže byť všetko inak. Zažil to aj v súkromí.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/sndcinohra/photos/a.360760577308818/730077177043821/?type=3&ref=embed_post

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…