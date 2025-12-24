Keď pozerá Pelíšky, vždy plače. Milka Vášáryová jednu bolestnú scénu zažila na vlastnej koži
Vo filme chcela hrať aj zadarmo.
Pelíšky sú kultovým filmom, ktorý patrí k Vianociam, no málokto vie, že pre jednu hlavnú predstaviteľku nie je jednoduché pozrieť si ho. „Zakaždým, keď sa na to pozerám, je pre mňa jednou z najťažších scén tá, keď moja ‚dcéra‘ Jindřiška sedí v skrini. To je môj príbeh,“ priznala v relácii Spotlight Emília Vášáryová.
Hrala by aj zadarmo
O tom, či prijme úlohu v kultovej snímke Pelíšky, mala jasno od začiatku. „Prišiel za mnou pán Hřebejk a bol to celkom mladý chlapec. Začínal a vedeli sme, že nemajú peniaze, ale mne sa ten scenár tak strašne páčil, že som povedala, že ja to budem robiť aj zadarmo, že mne to je úplne jedno. Už ten scenár ma oslovil, a keď som videla, koľko milých ľudí je tam, mojich kolegov a všetko možné, bola som vlastne šťastná, že som do toho šla a že to tak dopadlo, ako to dopadlo,“ povedala herečka s úsmevom.
Ako jedna z mála členov filmového štábu na vlastnej koži zažila okupáciu „spriatelenými vojskami“ v roku 1968, a tak režisérovi Janovi Hřebejkovi v mnohých veciach radila. Keď neskôr priniesla dobové fotografie svojich rodičov, kostymérky jej podľa maminho oblečenia na snímkach navrhli aj kostým. „Napríklad to, čo mám na sebe oblečené, keď ležím v posteli, je všetko tak, ako na sebe mala aj moja mama,“ spomínala.
Mamička Hermína
„Samozrejme, že pán Hřebejk už nezažil ten 68. rok, to boli ešte strašne mladí, takže my sme to skúšali veľmi poctivo, stretávali sme sa obidva tímy na hraniciach moravských v takom jednom príjemnom zariadení, no a tam sme rozprávali tie príbehy,“ vysvetlila Milka.
V rozhovore so Zuzanou Tvarůžkovou prezradila, že jedna z najdojímavejších scén filmu vznikla priamo z jej vlastného života.