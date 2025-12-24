Keď pozerá Pelíšky, vždy plače. Milka Vášáryová jednu bolestnú scénu zažila na vlastnej koži - Dobré noviny
Keď pozerá Pelíšky, vždy plače. Milka Vášáryová jednu bolestnú scénu zažila na vlastnej koži
Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Najkrajšie vianočné SMS priania 2025. Týmito správami urobíte radosť ľuďom, ktorých máte radi

So ženou varia dve kapustnice, no jeho je unikátna. Juraj Rašla pre Dobré noviny prezradil svojský recept

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Mal si mať len jednu milenku, vyčítali mu. Krčmérymu manželka Terézia prepáčila, že sa zodral pre iných

Po rozvode jej varí a upratuje. Katarína Nádaská sa s manželom rozišla, lebo nespĺňala parametre gazdinky

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Každú noc sa báli, koho otec udrie. Chlapec si všetko v živote musel zaslúžiť, dostal sa až na vrchol

Mama najznámejších slovenských štvorčiat: Toto si deti zapamätajú najviac. Netreba sa za ničím naháňať

Keď pozerá Pelíšky, vždy plače. Milka Vášáryová jednu bolestnú scénu zažila na vlastnej koži

Emília Vášáryová vo filme Pelíšky. — Foto: Promo fotografie filmu - Space Films

Vo filme chcela hrať aj zadarmo.

Pelíšky sú kultovým filmom, ktorý patrí k Vianociam, no málokto vie, že pre jednu hlavnú predstaviteľku nie je jednoduché pozrieť si ho. „Zakaždým, keď sa na to pozerám, je pre mňa jednou z najťažších scén tá, keď moja ‚dcéra‘ Jindřiška sedí v skrini. To je môj príbeh,“ priznala v relácii Spotlight Emília Vášáryová.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/PeliskyAnebHovnoHori/photos/pb.100050223290746.-2207520000/88607069781/?type=3

Hrala by aj zadarmo

O tom, či prijme úlohu v kultovej snímke Pelíšky, mala jasno od začiatku. „Prišiel za mnou pán Hřebejk a bol to celkom mladý chlapec. Začínal a vedeli sme, že nemajú peniaze, ale mne sa ten scenár tak strašne páčil, že som povedala, že ja to budem robiť aj zadarmo, že mne to je úplne jedno. Už ten scenár ma oslovil, a keď som videla, koľko milých ľudí je tam, mojich kolegov a všetko možné, bola som vlastne šťastná, že som do toho šla a že to tak dopadlo, ako to dopadlo,“ povedala herečka s úsmevom.

Emília a Magda Vášáryové
Prečítajte si tiež: Predali ju do služby, lásku nikdy nezažila. O sestry Vášáryové sa slúžka Anka starala ako o vlastné

Ako jedna z mála členov filmového štábu na vlastnej koži zažila okupáciu „spriatelenými vojskami“ v roku 1968, a tak režisérovi Janovi Hřebejkovi v mnohých veciach radila. Keď neskôr priniesla dobové fotografie svojich rodičov, kostymérky jej podľa maminho oblečenia na snímkach navrhli aj kostým. „Napríklad to, čo mám na sebe oblečené, keď ležím v posteli, je všetko tak, ako na sebe mala aj moja mama,“ spomínala.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=2580697362016588&set=a.999667850119555

Mamička Hermína

„Samozrejme, že pán Hřebejk už nezažil ten 68. rok, to boli ešte strašne mladí, takže my sme to skúšali veľmi poctivo, stretávali sme sa obidva tímy na hraniciach moravských v takom jednom príjemnom zariadení, no a tam sme rozprávali tie príbehy,“ vysvetlila Milka.

Jiří Kodet s manželkou Soňou.
Prečítajte si tiež: Som rozvedený, mám dlhy a nemám kde bývať. Jiří Kodet získal svoju Soňu v rade na pomaranče

V rozhovore so Zuzanou Tvarůžkovou prezradila, že jedna z najdojímavejších scén filmu vznikla priamo z jej vlastného života.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

