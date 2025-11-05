Rozhodla sa, že šťastie už skrývať nebude. Fotka Jennifer Aniston s novou láskou rozcítila fanúšikov
Médiá aj fanúšikovia dlhé roky čakali na to, kto sa po boku 56-ročnej herečky objaví.
Po konci osemročného manželstva s Justinom Therouxom ju začiatkom tohto roka spájali s Pedrom Pascalom. Obľúbenú herečku Jennifer Aniston vtedy pristihli na spoločnej večeri s jedným z najžiadanejších mužov súčasnosti, on ale všetky domnienky vyvrátil. Ako sa však ukázalo, láska si na Rachel z Priateľov počkala a ona sa ňou teraz prvýkrát pochválila.
Radosť fanúšikov
O vzťahu Jennifer Aniston so známym hypnoterapeutom a koučom Jimom Curtisom sa už síce v posledných týždňoch písalo viac, herečka sa však k novému vzťahu nevyjadrovala – až doteraz. Na svojom profile zverejnila čiernobielu spoločnú fotografiu, na ktorej si láskyplne držia ruky v objatí. „Všetko najlepšie k narodeninám, láska moja,“ napísala k obrázku. Za jeden deň k nej pribudlo jeden a pol milióna lajkov a tisícky komentárov od ľudí, ktorí jej úprimne želajú šťastie.
Iný ako ostatní
Anistonovej nová známosť čerstvo oslávila päťdesiatku a na rozdiel od všetkých mien, s ktorými ju bulvárne médiá spájali, Curtis nepochádza z hereckého prostredia. K jeho kariére kouča ho priviedla vlastná choroba. Ako 22-ročný trpel chronickými bolesťami, mal kŕče aj problémy s pohyblivosťou. Výsledkom choroby bola trauma, ktorá ho udržiavala v permanentnom smútku a osamelosti.
„Moja cesta za uzdravením sa stala mojím najväčším učiteľom pri budovaní života s hlbším prepojením, zmyslom a láskou,“ tvrdí na webe Jim Curtis. Téma lásky je častým motívom jeho príspevkov na sociálnej sieti a sám radí aj ľuďom vo vyššom veku, ako si nájsť partnera a nikdy nezanevrieť na lásku.