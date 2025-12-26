Zuby si celý život čistíme zle. Známe pravidlo podľa odborníka neplatí vždy, dôležité je niečo iné
Odborník radí, ako na skutočne čisté zuby.
Čistíte si zuby dvakrát denne, vždy presne dve minúty, používate drahú zubnú pastu aj kefku a myslíte si, že robíte všetko správne? Podľa zubného odborníka známe pravidlo ráno a večer nemusí platiť vždy a mnoho z nás si zuby celý život čistí nesprávne.
Dôležité je niečo iné
„Dvakrát denne po dve minúty,“ hovoríme si už od detstva. No podľa doktora Praveena Sharmu z fakulty zubného lekárstva na Univerzite v Birminghame, ktorý prehovoril pre BBC, nejde o zaručený recept na zdravý chrup – najmä ak to odflákneme. „Ideálne je, ak to zvládnete urobiť dôsledne dvakrát denne,“ vysvetľuje. „Ale ak stíhate poriadne iba raz, nech je to večer.“
Dôležité teda nie je, koľkokrát denne si zuby čistíme, ale ako dôkladne to robíme. Každý zub má tri plochy – vonkajšiu, vnútornú a žuvaciu – a všetky by sme mali čistiť jemnými krúživými pohybmi bez zbytočného tlaku. Najrizikovejšie miesto je spoj medzi zubom a ďasnom, ktorý si často ani nevšimneme.
Zubná niť nie je nepriateľ
Sharma upozorňuje aj na to, že čistenie kefkou nestačí. Zubná niť či medzizubné kefky by mali byť súčasťou každodennej rutiny – aj keď to mnohým z nás nepripadá práve príjemné. „Ak je pre vás niť neznesiteľná, siahnite po medzizubných kefkách. Sú pohodlnejšie a menej bolestivé,“ radí odborník.
Pred raňajkami alebo po?
Známa otázka, kedy si zuby čistiť – pred jedlom alebo po jedle – má podľa odborníka jednoznačnú odpoveď.