Zuby si celý život čistíme zle. Známe pravidlo podľa odborníka neplatí vždy, dôležité je niečo iné
Kamila Magálová / Ilustračná fotografia

Zuby si celý život čistíme zle. Známe pravidlo podľa odborníka neplatí vždy, dôležité je niečo iné

Ilustračná fotografia.
Foto: Freepik, @freepik / Freepik, @senivpetro

Odborník radí, ako na skutočne čisté zuby.

Čistíte si zuby dvakrát denne, vždy presne dve minúty, používate drahú zubnú pastu aj kefku a myslíte si, že robíte všetko správne? Podľa zubného odborníka známe pravidlo ráno a večer nemusí platiť vždy a mnoho z nás si zuby celý život čistí nesprávne.

Dôležité je niečo iné

„Dvakrát denne po dve minúty,“ hovoríme si už od detstva. No podľa doktora Praveena Sharmu z fakulty zubného lekárstva na Univerzite v Birminghame, ktorý prehovoril pre BBC, nejde o zaručený recept na zdravý chrup – najmä ak to odflákneme. „Ideálne je, ak to zvládnete urobiť dôsledne dvakrát denne,“ vysvetľuje. „Ale ak stíhate poriadne iba raz, nech je to večer.“

Foto: Freepik, @Drazen Zigic

Dôležité teda nie je, koľkokrát denne si zuby čistíme, ale ako dôkladne to robíme. Každý zub má tri plochy – vonkajšiu, vnútornú a žuvaciu – a všetky by sme mali čistiť jemnými krúživými pohybmi bez zbytočného tlaku. Najrizikovejšie miesto je spoj medzi zubom a ďasnom, ktorý si často ani nevšimneme.

Zubná niť nie je nepriateľ

Sharma upozorňuje aj na to, že čistenie kefkou nestačí. Zubná niť či medzizubné kefky by mali byť súčasťou každodennej rutiny – aj keď to mnohým z nás nepripadá práve príjemné. „Ak je pre vás niť neznesiteľná, siahnite po medzizubných kefkách. Sú pohodlnejšie a menej bolestivé,“ radí odborník.

Pred raňajkami alebo po?

Známa otázka, kedy si zuby čistiť – pred jedlom alebo po jedle – má podľa odborníka jednoznačnú odpoveď.

