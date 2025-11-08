Vďaka mame spoznala skutočnú slobodu. Poznáte dievčinu, ktorá predávala SIM karty prezlečená za anjela?
Už ako dieťa maľovala po stenách, tancovala a naplno si užívala každý deň.
Narodila sa s malým výrastkom na tvári a po operácii, ktorú musela podstúpiť ešte ako bábätko, jej z pravého oka zmizol kúsok dúhovky. Odmalička žila s obrovskou slobodou. Dni trávila maľovaním na výkresy, s mamou po byte tancovala na pesničky od Jany Kirschner a užívala si bezstarostnosť, za ktorú je dodnes vďačná. Dievčina z fotografie totiž vie, že nič z toho, čo dostala, nie je samozrejmosť.