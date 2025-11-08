Keď rodič číta dieťaťu knihu, deje sa niečo úžasné. Vedci zistili, čo sa odohráva v našich mozgoch
Nečudujte sa, ak chce dieťa čítať tú istú knižku dookola.
Má len štyri mesiace, je pokojným a zvedavým bábätkom. Malá Alba oblečená v bielej blúzke a kvietkovaných legínach sleduje laboratórium, zatiaľ čo jej technik nasadzuje ružovú čiapočku s elektródami. Vedľa nej sedí mama Emily s podobnou čiapkou na hlave, informovali The Times. Obidve sú súčasťou výskumu, ktorý skúma, čo sa deje v mozgu rodičov a detí, keď si spolu čítajú a výsledky vás dostanú.
Srdcia aj mozgy
„Je úplne uvoľnená,“ hovorí Emily so smiechom. Lenže trpezlivosť bábätka netrvá večne. Po 20 minútach už má Alba experimentu dosť, tvárička sa jej zvraští a začína plakať. Mama siaha po knihe, ktorú pozná mnoho detí – Milá ZOO od Roda Campbella. „Napísal som do ZOO, nech mi pošlú domáce zvieratko,“ číta Emily cez Albine vzlyky. „Poslali mi… slona! Bol však príliš veľký, tak som ho poslal späť.“
Už po pár vetách sa plač mení na spokojné mrnkanie. Na obrazovke za nimi sa medzitým zobrazuje, čo sa deje v ich mozgoch – dve vlny, ktoré sa približujú, vzďaľujú a napokon splývajú do jednej. „Ich mozgy sa doslova naladia na rovnakú vlnu,“ vysvetľuje profesor Sam Wass, neurovedec z University of East London. Jeho výskum ukazuje, že keď rodič číta dieťaťu, nielen ich srdcia, ale aj mozgové vlny sa zosynchronizujú.
„Keď čítate nahlas, všetko sa dostane do rytmu – dych, srdcový tep aj mozog. To je pre dieťa veľmi upokojujúce a posilňuje to vzájomné puto,“ hovorí vedec. No účinky idú ešte ďalej – čítanie pomáha dieťaťu učiť sa jazyk, lepšie chápať svet a budovať stabilitu, ktorú malé deti tak veľmi potrebujú. Podľa Wassa čítanie prináša mozgu poriadok.
Čítanie spomaľuje svet
„Mozgy bábätiek sú chaotické. Ich rytmy sú roztrieštené. Keď im čítate, dostávajú pravidelnosť – v jazyku, aj v dennom režime. Ak sa číta každý večer pred spaním, dieťa začne cítiť predvídateľnosť a bezpečie,“ vysvetľuje. Ak si rodičia myslia, že takéto niečo ich deti dosiahnu pozeraním obrazoviek, mýlia sa.