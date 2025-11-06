Vždy vedela oceniť dobré jedlo od babky. Lucia Hlaváčková sa podelila o jej vychýrený recept na sviečkovú
Obľúbená špecialita chutí najlepšie s domácou knedľou.
V detstve nebola vyberavá ako iné deti a do jedla ju nik nemusel nútiť – k vareniu to moderátorku Luciu Hlaváčkovú totiž prirodzene ťahalo už od mladosti. Túto vášeň vraj zdedila po starých rodičoch a otcovi a hoci v kuchyni netrávi veľa času, keď už sa rozhodne niečo pripraviť, naplno si to vychutnáva.
Milovala babkine špeciality
„Vždy, keď sa v kuchyni zaseknem a neviem, ako ďalej, volám sestre a švagrovi. Väčšinou je to pri nových receptoch alebo takých, ktoré som dlho neskúšala. Najnovšie sa k nim chcem ísť naučiť parené buchty, oni robia tie najlepšie na zemeguli,“ prezradila v rozhovore pre Pravdu známa moderátorka, ktorej okrem iného učarovali aj chute talianskej a gréckej kuchyne.
V detstve však v jej jedálničku jednoznačne dominovali špagety s kečupom a eidamom, rybie prsty, zapečené kura so syrom a najmä babkine špeciality, ktoré spolu s rodinou chutnala počas každého nedeľného obeda.
„Už ako dieťa som vedela oceniť jej sviečkovú, rezne, vepřo - knedlo - zelo či tvarohové guľky, ktorých som u nej na prázdninách vedela zjesť naraz aj pätnásť,“ prezradila magazínu Dobré jedlo a o babkin vychýrený recept na sviečkovú sa podelila aj s ostatnými.