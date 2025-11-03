Mrzelo ju, keď ju dávali dokopy s Jablonským. Tanečnica Eliška Lenčešová je šťastná pri láske z univerzity - Dobré noviny
Mrzelo ju, keď ju dávali dokopy s Jablonským. Tanečnica Eliška Lenčešová je šťastná pri láske z univerzity
Mrzelo ju, keď ju dávali dokopy s Jablonským. Tanečnica Eliška Lenčešová je šťastná pri láske z univerzity

Patrí medzi najvýraznejšie tváre tanečnej súťaže Let´s Dance.

„Znášam to, hoci minulý rok to už nebolo príjemné, keď ma začali spájať s Jakubom Jablonským. Mám štvorročný vzťah a bola to jeho veľká skúška,“ priznáva Eliška Lenčešová. Tanečnica v rozhovore pre SME hovorila o tom, ako jej pozornosť bulváru, ktorý ju vlani spájal s tanečným partnerom z Let´s Dance, poškodila. Boli takí dobrí, že šou napriek rečiam dokázali vyhrať.

V Let´s Dance vystupovala aj tento rok. Počas desiateho ročníka tancovala na parkete s trojnásobným majstrom sveta v cestnej cyklistike Petrom Saganom. Tanečnica je v súkromí už niekoľko rokov šťastne zadaná – jej srdce patrí hokejistovi Šimonovi, s ktorým tento rok urobila veľký životný krok.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Let's Dance (@letsdance.markiza)

Ide do všetkého, čo jej bolo ponúknuté

Eliška Lenčešová študovala na Katedre masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, viac ako 15 rokov sa však na profesionálnej úrovni venuje tanečnému športu, konkrétne štandardným a latinsko-americkým tancom.

Dominika Rošková našla šťastie pri Adamovi.
Prečítajte si tiež: Nie je typická žena svojho veku. Dominika Rošková pri svojom Adamovi omladla, spravil pre ňu nevídanú vec

Odmalička má však podľa vlastných slov pocit, že dokáže všetko, pokiaľ naozaj chce. „Tak zvládnem všetko. Idem do všetkého, čo mi bolo ponúknuté,“ dodala kráľovná tanečného parketu.

Let´s Dance jej zmenilo život

Tento rok tancovala v Let´s Dance už po štvrtý raz, v predchádzajúcich ročníkoch sa tanečníkov snažila vykresať z MMA bojovníka Attilu Végha či z bývalého hokejistu Borisa Valábika. Podľa Elišky ju však do šou volali od úplného začiatku, vtedy to však pre jej pracovné povinnosti možné nebolo. „V tom čase sme mali s tanečným partnerom dobre rozbehnutú kariéru, boli sme vo svetovom mládežníckom rebríčku na ôsmom mieste. Trénovali sme každý deň, nebolo možné narušiť tréningový plán na niekoľko mesiacov. Museli sme to odmietnuť,“ vysvetlila svoje dôvody.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Let's Dance (@letsdance.markiza)

Až potom, keď zostala bez partnera a uvažovala aj nad tým, že skončí, prišla ponuka, ktorá jej zmenila život. „Pre mňa to bolo ako vyslobodenie. Od deviatich rokov som mala veľmi intenzívny tréningový proces, každý deň som bola na parkete aj šesť hodín. Celý deň som riešila iba tanec, bola som tanečníčkou na sto percent. V Let's Dance môžem robiť aj choreografie a vďaka tomu si tanec omnoho viac užívam,“ hovorí Eliška Lenčešová.

Ešte viac ich to spojilo

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

