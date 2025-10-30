Na pľaci to neriešia. Zuzana Šebová prezradila, prečo sa v práci s Michalom netvária ako manželia
Známy herecký pár je spolu už dlhé roky.
Prvýkrát sa stretli pri nakrúcaní seriálu a kým sa dali skutočne dokopy, pretieklo ešte veľmi veľa vody. Dnes sú však Zuzana Kubovčíková Šebová a Michal Kubovčík spolu už dlhé roky a radosť im robia aj dve ratolesti. V rozhovore pre Život herečka teraz porozprávala o tom, ako spolu fungujú v práci a to, ako sa v pracovnom zhone starajú o synčekov.
Osem rokov čakania
Herci začali spoločnú púť v komickom momente, keď Zuzka v seriáli rodila bábätko a Michal ju mal ošetriť. Po bizarnej chvíli si museli dať osem rokov pauzu a iskry medzi nimi preleteli nečakane pri natáčaní súťažnej šou 5 proti 5.
„Poobede sme sa stretli v pizzerii, a tak sme sa nejako začali stretávať,“ rozpamätávala sa Zuzana Kubovčíková Šebová na chvíle, keď sa s Michalom dali dokopy po ôsmich rokoch od bizarnej scénky s rodením.
Každý sám za seba
Odvtedy spoločne kráčajú životom nielen ako partneri, ale aj ako hereckí kolegovia. Že sú manželmi, to podľa herečkiných slov vraj v práci vôbec neriešia a v podstate to nechávajú doma za zatvorenými dverami.