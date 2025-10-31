Prišlo rande na cintoríne a už sa nečudovala. Vzťah Vilmy Jamnickej a divného Janka hraničil so šialenstvom
Prosím ťa, nezačínaj si s tým človekom, varovala ju mama.
„Vo všetkom som sa mu stopercentne poddala. Nebola som ako manželka, ale ako žiačka. Bolo to všetko, len nie slasť,“ vravievala Vilma Jamnická, herečka a astrologička, ktorá svojho manžela Jána Jamnického považovala za božstvo. Divný Janko, ako ho zvykli volať, ju pritom od prvej chvíle vychovával, trýznil a ona sama hovorila, že ich vzťah hraničil so šialenstvom. Pred chlapcom s temnými očami ju varovala aj jej mama, no Vilma Jamnická pre svojho manžela obetovala všetko.
Rande na cintoríne
Veľká herečka neveľkých úloh prežila lásku až za hrob. „Jano ma nieže očaril, on mi skutočne učaroval. Bol ozajstný hypnotizér,“ priznávala v knihe Muž môjho života Vilma Jamnická. Svojho budúceho manžela Jána Jamnického stretla ako študentka medicíny. Mladí medici na seba narazili v škole a už vtedy vedela, že spoznala muža s neopakovateľnou charizmou.
„Na jednej prednáške som narazila do študenta s neuveriteľne sugestívnymi temnými očami. Ale až po čase mi poslal pohľadnicu a pozval ma na rande – na cintorín,“ spomínala pre Slovenské dotyky na prvé stretnutie s mužom, ktorý ju očaril charizmou aj sklonom k mystike. „Bez neho nebudem chcieť žiť,“ hovorila si. Keď ho spoznala lepšie, prestala sa čudovať – Ján Jamnický bol excentrickou a rozpoltenou osobou. Svojho manžela povyšovala na božstvo aj napriek tomu, že jej od začiatku zo života robil peklo. „Prosím ťa, nezačínaj si s tým človekom. Má uhrančivé oči,“ varovala ju mama.
Vrtochy divného Janka
Medička, z ktorej sa nakoniec stala herečka, dlho a trpezlivo čakala, kým sa s ňou Ján ožení. Medik, z ktorého sa tiež stal známy herec, sa s ňou niekoľkokrát rozišiel, ona trpela a keď sa znova a znova vracal, vždy ho prijala. Aby sa zaňho mohla vydať, prestúpila na evanjelickú vieru a aj za cenu zdravotných problémov sa kvôli nemu stala vegetariánkou.
„Cítila som sa pri ňom vždy celkom bezmocná. Nerozumela som mu, no radšej slepo poslúchala. Akoby mi osud predurčil žiť v jeho tieni, prispôsobovať sa mu, obdivovať ho,“ priznávala Vilma Jamnická. Manžel jej ešte aj počas svadobnej noci vynadal, a to len za to, že na svadbe nemal vegetariánske jedlo. „Pritom prišiel domov a nadával namiesto toho, aby miloval,“ vravela pre SME herečka, ktorá pokorne znášala všetky vrtochy „divného Janka“, ako ho prezývali umelci, a manželovi nakoniec odpustila aj neveru s kolegyňou.