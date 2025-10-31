Prišlo rande na cintoríne a už sa nečudovala. Vzťah Vilmy Jamnickej a divného Janka hraničil so šialenstvom - Dobré noviny
Prišlo rande na cintoríne a už sa nečudovala. Vzťah Vilmy Jamnickej a divného Janka hraničil so šialenstvom
Prišlo rande na cintoríne a už sa nečudovala. Vzťah Vilmy Jamnickej a divného Janka hraničil so šialenstvom

Ján Jamnický a Vilma Jamnická
Ján Jamnický a Vilma Jamnická — Foto: Reprofoto RTVS - Radosť zo života, YouTube/Takí sme boli

Prosím ťa, nezačínaj si s tým človekom, varovala ju mama.

„Vo všetkom som sa mu stopercentne poddala. Nebola som ako manželka, ale ako žiačka. Bolo to všetko, len nie slasť,“ vravievala Vilma Jamnická, herečka a astrologička, ktorá svojho manžela Jána Jamnického považovala za božstvo. Divný Janko, ako ho zvykli volať, ju pritom od prvej chvíle vychovával, trýznil a ona sama hovorila, že ich vzťah hraničil so šialenstvom. Pred chlapcom s temnými očami ju varovala aj jej mama, no Vilma Jamnická pre svojho manžela obetovala všetko.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/lydia.augustinova/posts/pfbid0gqfoGtmBBitmWstQufFPPQ99huwFaAC2XQQkc74qvwmVyWsUsJffDGk769RptZSSl?ref=embed_post

Rande na cintoríne

Veľká herečka neveľkých úloh prežila lásku až za hrob. „Jano ma nieže očaril, on mi skutočne učaroval. Bol ozajstný hypnotizér,“ priznávala v knihe Muž môjho života Vilma Jamnická. Svojho budúceho manžela Jána Jamnického stretla ako študentka medicíny. Mladí medici na seba narazili v škole a už vtedy vedela, že spoznala muža s neopakovateľnou charizmou.

Božidara Turzonovová a Jozef Adamovič.
Prečítajte si tiež: Ich prvá pusa spôsobila pád žeriava. Božidara Turzonovová manželovi odpustila tie najväčšie hriechy

„Na jednej prednáške som narazila do študenta s neuveriteľne sugestívnymi temnými očami. Ale až po čase mi poslal pohľadnicu a pozval ma na rande – na cintorín,“ spomínala pre Slovenské dotyky na prvé stretnutie s mužom, ktorý ju očaril charizmou aj sklonom k mystike. „Bez neho nebudem chcieť žiť,“ hovorila si. Keď ho spoznala lepšie, prestala sa čudovať – Ján Jamnický bol excentrickou a rozpoltenou osobou. Svojho manžela povyšovala na božstvo aj napriek tomu, že jej od začiatku zo života robil peklo. „Prosím ťa, nezačínaj si s tým človekom. Má uhrančivé oči,“ varovala ju mama.

Vilma Jamnická a Ján Jamnická.
Vilma Jamnická a Ján Jamnická. Foto: Reprofoto RTVS - Radosť zo života

Vrtochy divného Janka

Medička, z ktorej sa nakoniec stala herečka, dlho a trpezlivo čakala, kým sa s ňou Ján ožení. Medik, z ktorého sa tiež stal známy herec, sa s ňou niekoľkokrát rozišiel, ona trpela a keď sa znova a znova vracal, vždy ho prijala. Aby sa zaňho mohla vydať, prestúpila na evanjelickú vieru a aj za cenu zdravotných problémov sa kvôli nemu stala vegetariánkou.

Emília Vášáryová a Ladislav Chudík.
Prečítajte si tiež: Chcel si vziať život, Milku Vášáryovú v ľúbostných listoch prosil o pomoc. Chudíka zachránil doktor Sova

„Cítila som sa pri ňom vždy celkom bezmocná. Nerozumela som mu, no radšej slepo poslúchala. Akoby mi osud predurčil žiť v jeho tieni, prispôsobovať sa mu, obdivovať ho,“ priznávala Vilma Jamnická. Manžel jej ešte aj počas svadobnej noci vynadal, a to len za to, že na svadbe nemal vegetariánske jedlo. „Pritom prišiel domov a nadával namiesto toho, aby miloval,“ vravela pre SME herečka, ktorá pokorne znášala všetky vrtochy „divného Janka“, ako ho prezývali umelci, a manželovi nakoniec odpustila aj neveru s kolegyňou.

Kedy sa už budeš správať ako chlap?

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

