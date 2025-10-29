Bolestivá scéna z Dunaja dojala Slovensko. Skutočná mama malého Ota sa pri pohľade na syna rozplakala
Mama malého herca prežívala neznesiteľné chvíle.
Len málokedy sa stane, že scéna zo seriálu zasiahne aj tých, ktorí stoja za kamerou. V utorkovej epizóde seriálu Dunaj, k vašim službám sa diváci stali svedkami jedného z najdojímavejších momentov v histórii projektu. Smrť malého Ota Bočkaya zlomila srdcia hercom aj divákom – a najviac jeho skutočnej mame, ktorá sa musela počas nakrúcania postaviť jednej z najťažších skúšok svojho života.
Slzy za kamerou
Kým predstavitelia Ireny a Imricha – herci Barbora Andrešičová a Ivan Šándor, držali v rukách telo svojho seriálového syna, v skutočnosti sa na túto scénu pozerala Júlia Silajová, mama malého herca Šimona Silaja, ktorý Ota stvárnil. Pre ňu to nebol len ďalší pracovný deň – ale chvíľa, ktorú si bude pamätať asi navždy.
„Ako mama som tú scénu prežívala veľmi intenzívne. Pozerala som sa, ako moje dieťa ‘umiera’ na pľaci a zároveň som si uvedomovala, že je to jeho vôbec posledná scéna. Počas nakrúcania som mala v očiach slzy a nedokázala som ich zadržať,“ priznala Júlia pre Markíza.sk.
Hoci vedela, že ide o fikciu, atmosféra bola tak silná, že sa napokon musela z miesta vzdialiť. „Vidieť Šimonka hrať v takej emotívnej chvíli bolo pre mňa nesmierne dojímavé a cítila som obrovskú hrdosť na jeho výkon,“ dodala.