Koho trápia zlé sny, nech si dá pod vankúš gaštan. Jesenný rituál našich predkov sľuboval viac než šťastie
Symbol harmónie, stability a hojnosti.
Ulice plné gaštanov fascinovali ľudí odjakživa a ani zďaleka nimi nebývali nadšené len deti. Podľa ľudových povier majú na človeka len pozitívny vplyv. Počuli ste napríklad o zvyku spať na vankúši, pod ktorým sa skrýva hrsť gaštanov? Tento jesenný rituál našich predkov sľuboval oveľa viac než len šťastie.
Malo to svoje pravidlá
„Jedným z hlavných dôvodov, prečo si ľudia v minulosti dávali gaštany pod vankúš, bola viera v ich ochrannú silu. Gaštany boli považované za talizmany, ktoré odpudzujú zlé sily a negatívnu energiu,“ informuje magazín Blesk. Podľa starých povier vraj tieto plody doslova vysávali negatívnu energiu a chránili spiacich ľudí pred zlými snami či nočnými morami. Rituál však mal svoje pravidlá.
Ak bol niekto neustále unavený, vystresovaný alebo mal nepríjemné sny, pod vankúš si mal vložiť tri až päť gaštanov. Tri symbolizovali harmóniu a stabilitu, päť prinášalo ochranu pred nežiaducimi vplyvmi a šesť podporovalo rovnováhu medzi fyzickým a duchovným svetom. Každý mal pritom skúšať a zistiť, aký počet gaštanov mu pod poduškou vyhovuje.
Hojnosť, bohatstvo a zdravie
Okrem toho mali plody vplývať aj na kvalitu spánku a dopriať človeku hlbší a pokojnejší odpočinok. Verilo sa, že harmonizujú energiu okolo spiaceho a vytvárajú pokojnú atmosféru a v ľudových tradíciách boli zároveň symbolom zdravia a vitality.