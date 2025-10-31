Kde máš frajera a čo je to za kostým? pýtajú sa jej deti. Najznámejšia rehoľná sestra Slovenska verí v zázraky - Dobré noviny
Dobré noviny
Kde máš frajera a čo je to za kostým? pýtajú sa jej deti. Najznámejšia rehoľná sestra Slovenska verí v zázraky
Kde máš frajera a čo je to za kostým? pýtajú sa jej deti. Najznámejšia rehoľná sestra Slovenska verí v zázraky

Lamiya je už osem rokov saleziánska sestra a je šťastná.
Lamiya je už osem rokov saleziánska sestra a je šťastná. — Foto: Instagram sestra_lamiya

O svojej životnej púti pravidelne informuje na sociálnych sieťach a vždy sa pritom usmieva. 

Najznámejšia rehoľná sestra na Slovensku, sestra Lamiya, je saleziánkou už osem rokov. Aj po rokoch je stále šťastná a cíti sa milovaná. K ôsmemu výročiu rehoľného života na instagram napísala: „​Som 8 rokov sestra salezianka! Boh robí v mojom živote neskutočne zázraky a ja môžem len ďakovať a odpovedať na Jeho nekonečnú lásku! Som neskutočne vďačná, že Boh mňa pozval a stále pozýva do tohto veľkého dobrodružstva. Boh je verný! A ja stále nad tým žasnem, ako proste to celé sa stalo? Prečo práve ja? Ako Boh si našiel cestu k môjmu srdcu, je to celé obrovský zázrak a dar. Boh je úžasný a štedrý. Teším sa na ďalšie dobrodružstva a zázraky ktoré mna čakajú. Som sestra saleziánka a som šťastná."

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa sestra Lamiya (@sestra_lamiya)

Influencerka z kláštora

Sestra Lamiya pravidelne zdieľa svoju životnú púť na sociálnych sieťach, kde si získala už cez stotisíc sledovateľov na instagrame aj TikToku. Vždy sa pritom usmieva a šíri pozitívnu energiu. Od vstupu do rehole búra stereotypy o živote rehoľných sestier a ukazuje, že aj ony sú plné radosti, humoru a ľudskosti.

Vieru nikomu nevnucuje – prostredníctvom milých, vtipných a autentických videí približuje život v kláštore. A nie, nie je to život medzi štyrmi stenami. Sestra Lamiya má dobrodružnú povahu, miluje deti, šport, prírodu a predovšetkým Boha. Božiu lásku dokáže nájsť úplne vo všetkom. Aby ste si však nemysleli, že sa celé dni len hrá, športuje a točí videá – sestra Lamiya pracuje ako pedagogická asistentka pri integrovaných žiakoch. Okrem toho vyučuje anglický jazyk a telesnú výchovu.

Prečítajte si tiež: Neustále sa jej pýtajú, či môže mať muža a deti. Rehoľná sestra Lamiya je hviezdou sociálnych sietí

Kde máš frajera? Čo je to za kostým?

