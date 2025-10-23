FOTO: Choroba ju zmenila na nepoznanie. Báru lekári označili za zázrak, dnes rozdáva radosť cez pečenie - Dobré noviny
FOTO: Choroba ju zmenila na nepoznanie. Báru lekári označili za zázrak, dnes rozdáva radosť cez pečenie
FOTO: Choroba ju zmenila na nepoznanie. Báru lekári označili za zázrak, dnes rozdáva radosť cez pečenie

— Foto: Instagram @barbora.matovcikova

Statočná Bára, ktorá porazila nádor na mozgu, žiari a učí nás tešiť sa zo života.

Keď v máji 2020 dostala vo svojom byte epileptický záchvat, nikto netušil, že sa práve začína najťažšia kapitola jej života. Vyšetrenia odhalili nádor na mozgu, ktorý bolo potrebné okamžite operovať. Hrozilo, že ak zákrok nepríde včas, 29-ročná žena stratí schopnosť chodiť aj rozprávať.

Bára Maťovčíková podstúpila operáciu mozgu v bdelom stave, ožarovanie aj tri rôzne typy chemoterapie, upresňuje Blesk. Napriek tomu, že lekári jej už nemali čo ponúknuť, nevzdala sa. Dnes, päť rokov po diagnóze, má liečbu ukončenú a svoj príbeh mení na inšpiráciu pre iných.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Barbora Maťovčíková (@barbora.matovcikova)

Zmenená na nepoznanie

Pred chorobou bola plná energie, milovala život a venovala sa množstvu aktivít. No liečba si vybrala vysokú daň. Kortikoidy spôsobovali nekontrolované priberanie, vypadali jej vlasy a tvár sa jej zmenila natoľko, že ju niekedy nespoznali ani najbližší.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Barbora Maťovčíková (@barbora.matovcikova)

„Moje telo je jedna veľká popraskaná stria a zmenila som sa tak, že ma nepoznávajú ani naše malé zlatíčka – neter a synovec,“ píše Bára vo svojej novej knihe Nebreč a peč. Všetko opisuje s úprimnosťou aj s humorom, ktorý jej pomáha prežiť. „Jediné, čo sa na tom dá nájsť pozitívne, je to, že by som bola dobrým modelom pre karikaturistov,“ dodáva s nadhľadom.

Zakliata princezná

