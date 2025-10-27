Keď rodičom nechala list na rozlúčku, roky sa s ňou nebavili. Antónia Lišková si v jednej chvíli musela vybrať
Slovenskú herečku si Taliani zamilovali.
„Vedela som, že z toho nebudú nadšení, a preto som len napísala list, že odchádzam,“ spomínala na osudný moment, keď sa ako tínedžerka rozhodla, že odchádza zo Slovenska a so svojimi rodičmi sa ani nerozlúčila. Ako Antónia Lišková priznala v rozhovore pre Denník N snívala o svete tam vonku, za hranicami našej malej krajiny, a čakať nechcela - chcela ho totiž uvidieť čo najskôr.
K herectvu sa pritom dostala úplnou náhodou, keď išla ako kamarátkin doprovod na konkurz a filmári si napokon vybrali práve ju. A hoci sa v Taliansku nakoniec stala ikonou, spočiatku to vôbec nemala jednoduché - prespávala v aute, prežila rozvod, pracovala v pizzérii či ako opatrovateľka. Život jej však na Apeninskom poloostrove pripravil aj tie najkrajšie momenty, medzi ktoré nepochybne patrí tiež narodenie jej dcéry Lilian.
O herectve nesnívala
Antónia Lišková pochádza z dedinky Malá Lehôtka pri Bojniciach, kde podľa nej prežila čarokrásne detstvo, aj keď sa narodila do skromných pomerov. Jej rodičia pracovali vo fabrike, takže nemali peniaze nazvyš, za to ale deťom dopriali zážitky, ktoré sa nedajú kúpiť.
„Nebolo sily, ktorá by nás udržala doma, náš svet, to bola ulica, cesty, príroda okolo a veľká partia detí,“ spomínala pre magazín Miau Antónia, ktorá ako dieťa nikdy nesnívala o kariére vo filme. Zato však vedela, že na rodnej hrude zostať nechce.
Chcela ho uvidieť čo najskôr
„Už odmalička som vedela, že musím ísť preč. Vyrastala som v dedine Malá Lehôtka pri Bojniciach, a keď som sa okolo seba pozerala, vedela som, že tam žiť nebudem,“ priznala pre Denník N herečka, ktorá sa ešte počas strednej školy rozhodla, že zo Slovenska odíde.
Snívala totiž o svete mimo našej malej krajiny a hlavne mimo dedinky, kde vyrastala a kde jej to bolo podľa vlastných slov malé. „To, o čom som snívala, o čom som sa učila, čo som sledovala v televízii, tak to bol svet tam vonku a ja som ho chcela uvidieť čo najskôr. Preto hneď ako som mala osemnásť a mohla som byť sama a ísť preč, tak som to skrátka využila,“ dodala ďalej.