Bol bezdomovcom a sľúbil si, že zachráni svoju rodinu. Ján Ďurica mal celý život v jednej igelitke
Jednu horalku si delil na sedem dní.
„Viem, aké je to nemať nič a nikdy sa nad nikoho nepovyšujem,“ priznáva Ján Ďurica. Bývalý futbalista, ktorý dnes inšpiruje mladých po celom Slovensku, prežil detstvo plné biedy a neistoty. Ako 15-ročný sa ocitol na ulici s jednou igelitkou, keď sa hlad a chlad stali jeho každodennou realitou. Napriek všetkému sa nevzdal a zmenil život nielen sebe, ale aj svojim rodičom, ktorí z večera do rána prišli o všetko.
Kopačky ako klaun
Keď sa zamiloval do vône čerstvo pokoseného futbalového trávnika, nebolo cesty späť. „Celé ma to pohltilo,“ vravel v relácii Trochu inak s Adelou Ján Ďurica, ktorý mal v živote jasný cieľ – hrať futbal a raz sa tým aj živiť.
„Keď som v triede povedal, že budem futbalista, všetci sa začali rehotať. Nebol som talentovaný, musel som si to vydrieť,“ spomínal rodák z Dunajskej Stredy, ktorému ešte aj tréner hovoril, že futbalista z neho nikdy nebude. Jano sa ale nevzdával a na tréningy chodil, hoci žil v chudobnej rodine, v ktorej nemali peniaze na nové a funkčné kopačky.
„Prvé moje kožené kopačky boli Adidasy, Copa Mundial, ktoré sa vyrábajú doteraz. Doniesol mi ich otec, ale boli o tri čísla väčšie, tak som si do nich musel dávať toaletný papier, aby som v nich vôbec mohol hrať. Padal som na hubu, keď som niekedy zakopol, ale jednoducho neboli peniaze na to, aby som mal nové a presne pre mňa,“ vysvetľoval Ján Ďurica, ktorý mal veľa príležitostí na to, aby to s futbalom vzdal.
Do rána sa vysťahujte
Mal len 15 rokov, keď sa z večera do rána stal bezdomovcom a štvorčlenná rodina sa musela rozdeliť.