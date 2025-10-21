Bol bezdomovcom a sľúbil si, že zachráni svoju rodinu. Ján Ďurica mal celý život v jednej igelitke - Dobré noviny
Bol bezdomovcom a sľúbil si, že zachráni svoju rodinu. Ján Ďurica mal celý život v jednej igelitke
Bol bezdomovcom a sľúbil si, že zachráni svoju rodinu. Ján Ďurica mal celý život v jednej igelitke

Ján Ďurica s partnerkou / S mamou a bratom
Foto: Instagram - jd4football

Jednu horalku si delil na sedem dní.

„Viem, aké je to nemať nič a nikdy sa nad nikoho nepovyšujem,“ priznáva Ján Ďurica. Bývalý futbalista, ktorý dnes inšpiruje mladých po celom Slovensku, prežil detstvo plné biedy a neistoty. Ako 15-ročný sa ocitol na ulici s jednou igelitkou, keď sa hlad a chlad stali jeho každodennou realitou. Napriek všetkému sa nevzdal a zmenil život nielen sebe, ale aj svojim rodičom, ktorí z večera do rána prišli o všetko.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kopačky ako klaun

Keď sa zamiloval do vône čerstvo pokoseného futbalového trávnika, nebolo cesty späť. „Celé ma to pohltilo,“ vravel v relácii Trochu inak s Adelou Ján Ďurica, ktorý mal v živote jasný cieľ – hrať futbal a raz sa tým aj živiť.

Marta Weissová so synom / Vladimír Weiss starší
Prečítajte si tiež: V hoteli sa zamiloval do slobodnej mamičky. Tréner Weiss je 38 rokov s levicou, bez ktorej by bol nikto

„Keď som v triede povedal, že budem futbalista, všetci sa začali rehotať. Nebol som talentovaný, musel som si to vydrieť,“ spomínal rodák z Dunajskej Stredy, ktorému ešte aj tréner hovoril, že futbalista z neho nikdy nebude. Jano sa ale nevzdával a na tréningy chodil, hoci žil v chudobnej rodine, v ktorej nemali peniaze na nové a funkčné kopačky.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Prvé moje kožené kopačky boli Adidasy, Copa Mundial, ktoré sa vyrábajú doteraz. Doniesol mi ich otec, ale boli o tri čísla väčšie, tak som si do nich musel dávať toaletný papier, aby som v nich vôbec mohol hrať. Padal som na hubu, keď som niekedy zakopol, ale jednoducho neboli peniaze na to, aby som mal nové a presne pre mňa,“ vysvetľoval Ján Ďurica, ktorý mal veľa príležitostí na to, aby to s futbalom vzdal.

Do rána sa vysťahujte

Mal len 15 rokov, keď sa z večera do rána stal bezdomovcom a štvorčlenná rodina sa musela rozdeliť.

