Mama jej vybrala meno, ktoré vyzerá dobre na vizitke. Túto dievčinu doma odmalička pripravovali na úspech

Mama jej vybrala meno, ktoré podľa nej dobre vyzerá na vizitke. Také, s ktorým by sa jej dcéra vo svete podnikania dokázala presadiť, pretože z neho na prvý pohľad nie je jasné, či patrí mužovi alebo žene. Dievčina však nakoniec uspela v úplne inej oblasti.
Na halloweensku párty raz prišla oblečená ako Laa Laa. Obľúbení Teletubbies však v tom čase ešte neboli veľmi populárni a ostatné deti vôbec netušili, koho kostým má dievčina z fotografie na sebe. Celý čas sa jej preto vypytovali, kto je ten žltý tehotný mimozemšťan, za ktorého sa prezliekla.