Najkrajšia žena Česka vstáva o pol piatej a skúma HIV. Michaela búra stereotypy a spája svety
Má pacientov, ktorí majú problém zohnať si zubára, pretože sa ich lekári boja.
„Konečne Miss, na ktorú môžeme byť hrdí,“ píšu na sociálnych sieťach o tohtoročnej Miss Českej republiky. Michaela Tomanová totiž nie je len nositeľkou korunky krásy, ale aj vedkyňou, ktorá skúma osoby s HIV a prvou českou Miss, ktorá stála na stupienku víťazov ako matka. Skĺbiť modeling, materstvo a vedeckú kariéru sa môže zdať ako nemožné, ale pre Michaelu neexistuje slovo „nedá sa“.
Misska vedkyňa
Ako prezradila pre iDNES.cz, už jej detstvo bolo hektické a nádherné. „S mamou, ktorá bola letuškou, som cestovala po celom svete. Študovala som na francúzskom gymnáziu, takže som sa každý víkend musela učiť slovíčka a gramatiku,“ prezradila všestranná Michaela, pre ktorú bola práve mamička vždy obrovským vzorom. Ukázala jej že, žena môže byť noblesná, krásna, múdra, lojálna a nad to všetko najmä dobrý človek.
Michaela po gymnáziu nastúpila na Vysokú školu chemicko-technologickú v Prahe, kde však ostala iba semester, pretože matematika nebola jej silnou stránkou. „Našla som kombinované štúdium na 1. lekárskej fakulte Univerzity Karlovej a tým sa mi podarilo skĺbiť nielen lásku k chémii a biológii, ale aj modeling, ktorý som v tom čase už robila,“ prezradila Tomanová, ktorú už v prvom ročníku na hodinách mikrobiológie zaujal vírus HIV a mrzelo ju, že len 4,5 percenta zdravotníkov naozaj vie, ako vyzerá život človeka s týmto vírusom, ktorý sprevádza obrovská stigma.
Víťazka so 14-mesačnou dcérkou
„Diagnóza HIV je stigmatizovaná aj v zdravotníctve, mám pacientov, ktorých sa zubári boja prijať kvôli nákaze. Moderná terapia pritom umožňuje normálny život, nie sú infekční, môžu mať zdravé deti a vďaka pravidelným kontrolám sa môžu dožiť aj viac než ľudia bez HIV,“ vysvetlila v rozhovore pre DVTV Michaela. Ako doktorandka na 1. lekárskej fakulte vedie svoj vlastný výskum, pre ktorý ešte aj dnes vstáva bežne o pol piatej ráno, aby stihla odbery. Akademickú dráhu neopustila ani teraz, keď sa ako 27-ročná stala Miss Česko a doma ju čakala 14-mesačná dcérka Ludmila.