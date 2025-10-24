V detskom domove z okna mával na tanky. Spoznávate chlapca, ktorý životné poslanie objavil vďaka mníškam?
Chcel iba hrať a nič iné ho nezaujímalo.
Keď bol chlapec z fotografie ešte malý, jeho rodičia sa rozviedli. Zostal žiť s mamou, zatiaľ čo jeho sestra s otcom emigrovali do zahraničia a desať rokov ich nevidel. Mame, ktorá sa narodila do cirkusantskej rodiny, v krvi kolovala túžba po dobrodružstve, a tak so synom tiež odišli do zahraničia. On tam začal navštevovať kláštornú školu, kde objavil aj svoju vášeň a z chlapca s náročným detstvom je dnes umelec, ktorého pozná hádam každý.