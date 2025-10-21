Odrodila jej dcérku. Predajkyňa lístkov na prešovskej stanici zachránila mamičku, ktorá kričala od bolesti
„Zážitok na celý život,“ napísala Zuzana na sociálnej sieti.
To, čo malo byť obyčajné pracovné dopoludnie, sa zmenilo na chvíle plné napätia, odvahy a dojatia. Zuzana, ktorá pracuje ako predajkyňa cestovných lístkov na Masarykovej ulici v Prešove, sa stala svedkyňou aj aktérkou situácie, aká sa len tak nevidí.
„Nenechám ju trápiť sa“
Ako si všíma portál Prešovak, všetko sa začalo vo chvíli, keď si všimla muža, ktorý na ulici vykrikoval. Spočiatku netušila, že neďaleko od neho sa odohráva boj o nový život. „Najprv som si myslela, že asi má vidiny. Vyšla som von sa pozrieť a tam mladá mamička v bolestiach kľačala,“ napísala Zuzana.
Okamžite zavolala záchranku a informovala dispečing, že žena zrejme rodí. Pomoc však neprichádzala tak rýchlo, ako dúfala. „Po 15 minútach záchranky nebolo, tak som sa rozhodla, že ju nenechám len tak sa trápiť. Vtom vyšla von aj pani kolegyňa z lekárne. Už som jej len povedala, nech volá záchranku, že pani rodí. Do príchodu záchranárov som sa o ženu postarala a odrodila som jej dcérku. Zážitok na celý život,“ opísala.