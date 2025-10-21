Vylepšila svoj recept z Pečie celé Slovensko. Zákusok od Martiny je sviežejší, ľahší a zaujme aj na pohľad
Vďaka detailnému receptu ho zvládne pripraviť každý.
Hoci je mamou piatich detí, varí, lebo ju to baví a nie preto, že musí. Martina Gromová, známa zo súťaže Pečie celé Slovensko, svojimi originálnymi nápadmi motivuje k pečeniu aj ostatných. Často sa inšpiruje zahraničím, tvorí vlastné recepty a v kuchyni pracuje vždy a výlučne s láskou.
Učila sa od mamy
„Každý má to svoje obľúbené jedlo, a preto to nie je nikdy jednotvárne. Nikdy sa u nás nestane, že by som dookola varila len jedno jedlo a to ma na tom jednoducho baví,“ prezradila pre portál Nu3o skúsená kuchárka, ktorá miluje zdravé jedlá, dbá na rovnováhu v stravovaní a k rovnakému prístupu vedie aj svoje deti.
Variť aj piecť začala už na základnej škole. V pečení jej odmalička bola vzorom mama, ktorá zvykla robiť koláče a torty pre celú rodinu a práve z toho, čo sa od nej Martina naučila, neskôr čerpala aj v známej súťaži. Po čase sa dokonca rozhodla vyšperkovať jeden z receptov, ktorými tam zaujala.
„Ak ste sledovali moju cestu v súťaži Pečie celé Slovensko, možno si spomeniete na môj piškótový melón. Dnes som si ho pripomenula v trošku sviežejšej, ľahšej a vylepšenej verzii,“ vysvetlila Martina na Instagrame.