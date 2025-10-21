Vylepšila svoj recept z Pečie celé Slovensko. Zákusok od Martiny je sviežejší, ľahší a zaujme aj na pohľad - Dobré noviny
Vylepšila svoj recept z Pečie celé Slovensko. Zákusok od Martiny je sviežejší, ľahší a zaujme aj na pohľad
Mirka Partlová našla šťastie pri Matejovi.

Dámske topánky, ktoré budú dominovať jeseň a zimu 2025/2026 – spoznaj hity sezóny

Vylepšila svoj recept z Pečie celé Slovensko. Zákusok od Martiny je sviežejší, ľahší a zaujme aj na pohľad

Martina Gromová a jej dezert.
Martina Gromová a jej dezert. — Foto: Instagram/furt_v_kuchyni

Vďaka detailnému receptu ho zvládne pripraviť každý.

Hoci je mamou piatich detí, varí, lebo ju to baví a nie preto, že musí. Martina Gromová, známa zo súťaže Pečie celé Slovensko, svojimi originálnymi nápadmi motivuje k pečeniu aj ostatných. Často sa inšpiruje zahraničím, tvorí vlastné recepty a v kuchyni pracuje vždy a výlučne s láskou.

Učila sa od mamy

„Každý má to svoje obľúbené jedlo, a preto to nie je nikdy jednotvárne. Nikdy sa u nás nestane, že by som dookola varila len jedno jedlo a to ma na tom jednoducho baví,“ prezradila pre portál Nu3o skúsená kuchárka, ktorá miluje zdravé jedlá, dbá na rovnováhu v stravovaní a k rovnakému prístupu vedie aj svoje deti.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa 𝑭𝑼𝑹𝑻 𝒗 𝒌𝒖𝒄𝒉𝒚𝒏𝒊 *𝒶𝓁𝑒 𝓇𝒶𝒹𝒶 (@furt_v_kuchyni)

Variť aj piecť začala už na základnej škole. V pečení jej odmalička bola vzorom mama, ktorá zvykla robiť koláče a torty pre celú rodinu a práve z toho, čo sa od nej Martina naučila, neskôr čerpala aj v známej súťaži. Po čase sa dokonca rozhodla vyšperkovať jeden z receptov, ktorými tam zaujala.

Martina a jej koláč.
Prečítajte si tiež: Robí jablčník, ktorý je neviditeľný. Recept od Martiny z Pečie celé Slovensko si zamilovalo množstvo ľudí

„Ak ste sledovali moju cestu v súťaži Pečie celé Slovensko, možno si spomeniete na môj piškótový melón. Dnes som si ho pripomenula v trošku sviežejšej, ľahšej a vylepšenej verzii,“ vysvetlila Martina na Instagrame.

Martinin vylepšený sladký recept:

