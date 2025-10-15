S láskou z výšky si dali 30-ročnú pauzu. Dagmar Sanitrová vie, že tajomstvá sa človeku vypomstia
O tom najväčšom tajomstve v rodine nemlčali.
„Mama vie ľúbiť ako Boh. Bezpodmienečne,“ hovorila kedysi Dagmar Sanitrová, obľúbená slovenská herečka, ktorá v súčasnosti hviezdi v seriáli Sľub. Zatiaľ čo jej postava dlho tajila pravdu o adoptovanej dcére, Dagmar Sanitrová v rozhovore pre Šarm priznala, že aj u nich doma bolo veľké rodinné „tajomstvo“, no vždy sa o ňom vedelo aj hovorilo. Vďačí za to temperamentnej žene s maďarskou krvou, ktorá pri nej stála aj v tých najťažších chvíľach.
Klebety a domnienky
Dagmar Sanitrová odmalička vie, že tajomstvá sa človeku skôr či neskôr vypomstia. „Aj svoje deti som vychovávala k tomu, že nemusíme mať rovnaký názor, ale povedzme si to. Môžeme sa aj pohádať, aj na seba nakričať, ale keď vieme, na čom sme, prináša to úľavu, je to dobré, pre mňa to vytvára bezpečie a pocit domova,“ vysvetľovala pre Šarm herečka, ktorá sa takýto životný postoj naučila od svojej mamičky. Bola to práve ona, kto netajil ani to najväčšie rodinné „tajomstvo“.
„V našej rodine sa vždy vedelo aj to, že moja maminka bola dieťaťom novicky, mníšky. Nebolo to žiadne tajomstvo, hovorila o tom veľmi otvorene. Všetci sme vedeli, že svojho otca nepoznala, len sa klebetilo a boli domnienky, kto by to mohol byť,“ prezradila Dagmar Sanitrová o svojej mamine, ktorej sa mníška vzdala. Bol rok 1929 a pre novicku to v tej dobe bola veľká hanba. Mníška svoju dcéru odovzdala svojej mame, teda Dagmarinej prababičke, a odišla do Bratislavy žiť úplne nový život.
Dadi, neblázni, bude lepšie
„Napokon sa ich cesty spojili, keď bola moja maminka staršia. Takže takýto silný príbeh je v našej rodine. A ako vravím, vďaka maminke, ktorá bola veľmi temperamentná žena, aj s maďarskou krvou v žilách, sa u nás žiadne veci netajili. Vďakabohu,“ pokračovala herečka, ktorá mala v mame obrovskú oporu. Mala vraj zdravý sedliacky rozum, úsudok a veľmi dobrý „čuch“ na ľudí. Pri svojej dcére stála aj vtedy, keď sa dvakrát rozviedla a zostala sama s dvomi deťmi.