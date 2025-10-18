Pri ich pečení sa zabavia deti aj dospelí. Po jesenných sušienkach známej blogerky nezostane ani omrvinka
Vo vzduchotesnej nádobe vydržia koláčiky aj niekoľko dní.
Oslávili ste už príchod jesene? Ak hľadáte spôsob, ako si spríjemniť sychravé dni a niečím zmysluplným sa zamestnať, tento nápad vám určite padne vhod. Pri pečení jesenných sušienok sa zabavia deti aj dospelí a navyše môžete celý proces zakončiť chutnou hostinou, po ktorej nezostane ani omrvinka.
Teší ju, keď inšpiruje
S nápadom na milý sezónny recept prišla blogerka Cassandra Evans, mama troch detí, ktorej tvorbu na Instagrame sleduje viac ako 890-tisíc ľudí. Miluje udržateľný životný štýl, rada tvorí, záhradkárči a pečie, a najviac ju teší, keď svojím životným štýlom inšpiruje aj ostatných.
„Je tu jesenná sezóna húb! Prečo ju neosláviť sušienkami? To je podľa mňa najlepší spôsob, ako oslavovať. Už sa neviem dočkať, kedy pôjdem von a uvidím, čo príroda ponúka. Dovtedy si ale možno upečiem ďalšiu váru týchto koláčikov, lebo sú skutočne až tak dobré,“ napísala k svojmu receptu Cassandra.