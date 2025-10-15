VIDEO: Martinovi Chodúrovi doma rastie konkurencia a jeho to teší. Talent jeho syna ohúril tisícky ľudí
Syn Martina Chodúra má hudbu v krvi.
Spevák Martin Chodúr je nielen hudobníkom, ale aj hrdým otcom malého Martínka, ktorý mu v poslednom čase začína poriadne šliapať na päty. Kým mnohí fanúšikovia si Chodúra pamätajú ako víťaza historicky prvej Česko Slovenskej SuperStar, dnes sa pozornosť pomaly obracia aj na jeho syna. Zdá sa, že po tatovi zdedil nielen hudobný sluch, ale aj vášeň pre hudbu.
Talent po otcovi
Martin Chodúr sa po víťazstve v speváckej súťaži v roku 2009 zaradil medzi popredných českých interpretov. Odvtedy vydal viacero úspešných albumov a vybudoval si stabilné miesto na hudobnej scéne. Po jeho boku už roky stojí partnerka Ivona, s ktorou tvorí harmonickú rodinu. Práve ich syn Martínek je dnes dôvodom, prečo sa spevák usmieva ešte viac.
Chlapec si totiž veľmi rýchlo našiel vzťah k hudbe. Na videách, ktoré Chodúr zverejňuje na sociálnych sieťach, je vidieť, že syn nielen krásne spieva, ale s ľahkosťou zvláda aj hudobné nástroje ako klavír či saxofón.
Hudobné duo, ktoré baví internet
„Spievame doma s Martínkem české pesničky. Krátke úryvky z obľúbených pesničiek. Určite poznáme pesničku Babetta, Tá naše písnička česká, Večerníček, Pane Nováku, Jožin z bažin...“ prezradil spevák pri jednom z videí, ktoré zdieľal na Instagrame.
Ich spoločné videá okamžite zaujali fanúšikov, ktorí oceňujú nielen otcovu trpezlivosť, ale aj synovu prirodzenosť a radosť z hrania. Nie je preto pochýb, že doma mu rastie skutočne veľká konkurencia a to nielen v speve, ale aj v hre na hudobné nástroje.