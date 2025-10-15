VIDEO: Martinovi Chodúrovi doma rastie konkurencia a jeho to teší. Talent jeho syna ohúril tisícky ľudí - Dobré noviny
Dobré noviny
VIDEO: Martinovi Chodúrovi doma rastie konkurencia a jeho to teší. Talent jeho syna ohúril tisícky ľudí
VIDEO: Martinovi Chodúrovi doma rastie konkurencia a jeho to teší. Talent jeho syna ohúril tisícky ľudí

Syn Martina Chodúra má hudbu v krvi.

Spevák Martin Chodúr je nielen hudobníkom, ale aj hrdým otcom malého Martínka, ktorý mu v poslednom čase začína poriadne šliapať na päty. Kým mnohí fanúšikovia si Chodúra pamätajú ako víťaza historicky prvej Česko Slovenskej SuperStar, dnes sa pozornosť pomaly obracia aj na jeho syna. Zdá sa, že po tatovi zdedil nielen hudobný sluch, ale aj vášeň pre hudbu.

Talent po otcovi

Martin Chodúr sa po víťazstve v speváckej súťaži v roku 2009 zaradil medzi popredných českých interpretov. Odvtedy vydal viacero úspešných albumov a vybudoval si stabilné miesto na hudobnej scéne. Po jeho boku už roky stojí partnerka Ivona, s ktorou tvorí harmonickú rodinu. Práve ich syn Martínek je dnes dôvodom, prečo sa spevák usmieva ešte viac.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Ｍａｒｔｉｎ Ｃｈｏｄｕｒ (@martinchodur)

Chlapec si totiž veľmi rýchlo našiel vzťah k hudbe. Na videách, ktoré Chodúr zverejňuje na sociálnych sieťach, je vidieť, že syn nielen krásne spieva, ale s ľahkosťou zvláda aj hudobné nástroje ako klavír či saxofón.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Ｍａｒｔｉｎ Ｃｈｏｄｕｒ (@martinchodur)

Hudobné duo, ktoré baví internet

„Spievame doma s Martínkem české pesničky. Krátke úryvky z obľúbených pesničiek. Určite poznáme pesničku Babetta, Tá naše písnička česká, Večerníček, Pane Nováku, Jožin z bažin...“ prezradil spevák pri jednom z videí, ktoré zdieľal na Instagrame.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Ｍａｒｔｉｎ Ｃｈｏｄｕｒ (@martinchodur)

Ich spoločné videá okamžite zaujali fanúšikov, ktorí oceňujú nielen otcovu trpezlivosť, ale aj synovu prirodzenosť a radosť z hrania. Nie je preto pochýb, že doma mu rastie skutočne veľká konkurencia a to nielen v speve, ale aj v hre na hudobné nástroje.

Prečítajte si tiež: Lásku neviete vyrátať na kalkulačke, vysvetľoval rodičom Martin Chodúr, ktorý sa zaľúbil do staršej ženy

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.