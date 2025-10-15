Ochutil ho niečím, čo by ste nečakali. Obľúbený dezert známy šéfkuchár povýšil na niečo výnimočné
Kulinárskemu umeniu sa roky venoval aj v michelinskej reštaurácii v Paríži.
Kto by nepoznal lahodný francúzsky dezert s vanilkovým krémom a krehkou karamelovou krustou, ktorá sa rozplýva na jazyku? Crème brûlée je klasikou, ktorá svojou jemnou a zároveň plnou chuťou očarila aj šéfkuchára Pavla Sekerku. Dezertu dodal šmrnc nečakanou ingredienciou, no vďaka jeho skúsenostiam z parížskej michelinskej reštaurácie niet pochýb, že presne vie, čo robí.
Stal sa šéfkuchárom a vrátil sa domov
„Keď mu priateľka povedala, že ide študovať na juh Francúzska, išiel s ňou. „Povedal som si, že to je ten moment, kedy sa môžem vrátiť k vareniu. A vyskúšal som to. Vytlačil som si životopis a šiel hneď do najbližšej michelinskej reštaurácie od miesta, kde sme bývali. Tam chef v kuchyni videl, že mám chuť, a skúsil to so mnou,“ vysvetlil pre Denník N.
Osem mesiacov sa v tamojšej reštaurácii učil základy francúzskej kuchyne a potom šesť rokov pracoval v reštaurácii Ze Kitchen Galerie v Paríži, ktorá sa pýši michelinskou hviezdou. Skúsil si všetky pozície, napokon sa stal šéfkuchárom a hoci to viacerých doteraz prekvapuje, vrátil sa domov. Odvtedy Slovákov inšpiruje tým, čo sa v zahraničí naučil a o svoje skúsenosti sa delí aj s fanúšikmi na Instagrame.
„Crème brûlée a sójovka. Áno. Sójovka. Posyp jemnou vrstvou cukru, opáľ a poďakuješ mi neskôr,“ napísal k svojmu receptu obľúbený šéfkuchár a tým, ktorí si nevedia poradiť s výberom kvalitnej sójovej omáčky, poradil, aby ich začali ochutnávať. „V Paríži som chodil do dvoch obchodov – Nishikidori a Issé. Z druhého je aj sójovka z videa,“ dodal v komentároch pod príspevkom.