Ochutil ho niečím, čo by ste nečakali. Obľúbený dezert známy šéfkuchár povýšil na niečo výnimočné
Ochutil ho niečím, čo by ste nečakali. Obľúbený dezert známy šéfkuchár povýšil na niečo výnimočné

Šéfkuchár Sekerka a jeho dezert.
Šéfkuchár Sekerka a jeho dezert. — Foto: Instagram/p.sekerka

Kulinárskemu umeniu sa roky venoval aj v michelinskej reštaurácii v Paríži.

Kto by nepoznal lahodný francúzsky dezert s vanilkovým krémom a krehkou karamelovou krustou, ktorá sa rozplýva na jazyku? Crème brûlée je klasikou, ktorá svojou jemnou a zároveň plnou chuťou očarila aj šéfkuchára Pavla Sekerku. Dezertu dodal šmrnc nečakanou ingredienciou, no vďaka jeho skúsenostiam z parížskej michelinskej reštaurácie niet pochýb, že presne vie, čo robí.

Stal sa šéfkuchárom a vrátil sa domov

„Keď mu priateľka povedala, že ide študovať na juh Francúzska, išiel s ňou. „Povedal som si, že to je ten moment, kedy sa môžem vrátiť k vareniu. A vyskúšal som to. Vytlačil som si životopis a šiel hneď do najbližšej michelinskej reštaurácie od miesta, kde sme bývali. Tam chef v kuchyni videl, že mám chuť, a skúsil to so mnou,“ vysvetlil pre Denník N.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Bylinka Babinka (@bylinka.babinka)

Osem mesiacov sa v tamojšej reštaurácii učil základy francúzskej kuchyne a potom šesť rokov pracoval v reštaurácii Ze Kitchen Galerie v Paríži, ktorá sa pýši michelinskou hviezdou. Skúsil si všetky pozície, napokon sa stal šéfkuchárom a hoci to viacerých doteraz prekvapuje, vrátil sa domov. Odvtedy Slovákov inšpiruje tým, čo sa v zahraničí naučil a o svoje skúsenosti sa delí aj s fanúšikmi na Instagrame.

Pavol Sekerka.
Prečítajte si tiež: Vydržte, stojí to za to, radí šéfkuchár Sekerka. Dokonalú zemiakovú kašu uvaríte, ak si ustrážite jednu vec

„Crème brûlée a sójovka. Áno. Sójovka. Posyp jemnou vrstvou cukru, opáľ a poďakuješ mi neskôr,“ napísal k svojmu receptu obľúbený šéfkuchár a tým, ktorí si nevedia poradiť s výberom kvalitnej sójovej omáčky, poradil, aby ich začali ochutnávať. „V Paríži som chodil do dvoch obchodov – Nishikidori a Issé. Z druhého je aj sójovka z videa,“ dodal v komentároch pod príspevkom.

Crème brûlée šéfkuchára Sekerku:

