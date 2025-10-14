Keď bola na dne, zachránil ju skladník Jaro. Eňa Podzámska sa vydala za muža, ktorý ju vrátil do života
V určitom okamihu zostala úplne sama.
„Jedna vynikajúca a krásna herečka, ktorú by som rada videla opäť hrávať,“ uviedli fanúšikovia na sociálnych sieťach po tom, čo si pozreli najnovšie dokrútky relácie V siedmom nebi. Vilo Rozboril sa rozhodol podať pomocnú ruku slovenskej herečke Elene Podzámskej, ktorá prežila turbulentné obdobie. Pred kamerami otvorene prehovorila nielen o svojich démonoch a trápeniach, ale aj o zraniteľnosti a obrovskej láske, ktorú prežíva po boku svojho nového manžela Jarka.
Kto si zaslúži druhú šancu
„U nás to funguje tak, že niekto nám napíše, že by chcel prostredníctvom našej relácie niekomu pomôcť. Aj o Elene nám niekto napísal. Sme presvedčení, že každý si zaslúži druhú šancu. A určite aj Eňa,“ vysvetlil pre TV JOJ Vilo Rozboril, ktorý Elenu Podzámsku navštívil v Prešove, kde momentálne žije. Herečka, ktorá si v minulosti pre psychické ochorenia a závislosť od alkoholu niekoľkokrát siahla na svoje dno, priznala, že mnohí nad ňou zlomili palicu.
„Paradoxne, keď sa ľudia v zahraničí, napríklad v Hollywoode, priznajú k problémom a riešia ich, idú sa liečiť zo závislosti, tam to ľudia ocenia, a teda im dajú ďalšiu príležitosť. Tu mám presne opačný pocit, že ťa odkopnú. Že si proste chudera, psychicky labilná, hentaká, onaká ‚fetka‘. Možno sa mýlim, možno nie, ale zatiaľ mám taký pocit,“ vysvetľovala dávnejšie v podcaste Girls Gone Wild Elena Podzámska.
Zrazu prišiel on
V najnovšom rozhovore s Vilom Rozborilom priznala, že abstinuje a silu pokračovať jej dal milovaný muž, za ktorého sa v tichosti vydala a odišla za ním na východ Slovenska.