Pripraví ich rýchlo a nik im doma neodolá. Chuťovo luxusné cestoviny Adriana Kemková varí priamo v omáčke
Pripraviť sa dajú v rôznych verziách a všetky chutia rovnako výborne.
Keď jej pred rokmi lekári oznámili, že má celiakiu kombinovanú s alergiou na kravské mlieko, v jej kuchyni nastala revolúcia. Adriana Kemková si v tom čase fotila všetko, čo uvarila a napiekla, aby si nové recepty lepšie zapamätala, časom nimi začala inšpirovať verejnosť a mnohé spísala aj do kuchárskej knihy.
Rýchly obed alebo večera
„Dnes môžem povedať, že to bola zmena k lepšej a zdravšej strave. Začala som dezerty fotiť a zdieľať na sociálnych sieťach, odkiaľ prišli mnohé odozvy. Ľudia sa pýtali na recepty a kedy bude kniha,“ vysvetlila pre portál Akčné ženy Adriana, ktorá chcela ľuďom dokázať, že variť a piecť zdravšie či dokonca bez lepku, cukru a mlieka vôbec nie je také náročné, ako sa na prvý pohľad zdá.
Okrem chutných dezertov, ktoré rada pripravuje, však na sociálnych sieťach zdieľa aj tipy na jednoduché a chutné obedy, večere či raňajky. Z nich fanúšikov zaujal napríklad recept na špeciálne cestoviny, ktoré si môžete uvariť v bežnej, ale aj v bezlaktózovej a vegánskej verzii.
„Tento recept je ideálny na rýchly obed alebo večeru – jednoduchý, ale zároveň chuťovo úplne luxusný. U nás doma sa úplne uchytil. Ak nemáte mandľové mlieko či smotanu, pokojne použite inú alternatívu podľa vašich potrieb,“ odporúča manželka známeho herca na sociálnej sieti.