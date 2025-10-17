Pripraví ich rýchlo a nik im doma neodolá. Chuťovo luxusné cestoviny Adriana Kemková varí priamo v omáčke - Dobré noviny
Dobré noviny
Pripraví ich rýchlo a nik im doma neodolá. Chuťovo luxusné cestoviny Adriana Kemková varí priamo v omáčke
Cestujúca Veronika sa poďakovala policajtom, hasičom, lekárom aj sestričkám.

Prosím, zverejnite to, požiadala Veronika z havarovaného vlaku. Jej slová dojali desaťtisíce Slovákov

Eva Holubová a Jan Kraus vo filme Příběh '88.

Po prvých slovách vedel, že pila. Jan Kraus zachránil Evu Holubovú jedinou vetou, po ktorej sa rozplakala

Samo Tomeček v SuperStar / S partnerkou Dominikou

Z jeho zoznamu nespĺňa jedinú vec. Samo Tomeček po preplakanom rozvode spoznal ženu, ktorej sa nebojí

Elena Podzámska s Vilom Rozborilom.

Keď bola na dne, zachránil ju skladník Jaro. Eňa Podzámska sa vydala za muža, ktorý ju vrátil do života

Lenka Košická / Janko Kroner

Ochorel a už nemohli fungovať ako rodina. Lenka Košická na manželstvo s Jankom Kronerom spomína v dobrom

Braňo Mojsej so synom.

Syn alebo fľaška? pýtala sa ho primárka. Mojsej nepil 10 rokov, kým sa na Slovensku neobjavila jedna vec

Ryan Reynolds nosí tenisky zo Slovenska.

Tenisky z Partizánskeho nosí aj Ryan Reynolds. Slovenskú značku si zamilovali najväčšie celebrity

Müllerovci.

Neboj sa, niekoho si nájdeš, vravel jej otec. Soňa Müllerová pochopila, že s Rišom sa musia rešpektovať

Pripraví ich rýchlo a nik im doma neodolá. Chuťovo luxusné cestoviny Adriana Kemková varí priamo v omáčke

Adriana Kemková
Adriana Kemková — Foto: Instagram/adrikemka

Pripraviť sa dajú v rôznych verziách a všetky chutia rovnako výborne.

Keď jej pred rokmi lekári oznámili, že má celiakiu kombinovanú s alergiou na kravské mlieko, v jej kuchyni nastala revolúcia. Adriana Kemková si v tom čase fotila všetko, čo uvarila a napiekla, aby si nové recepty lepšie zapamätala, časom nimi začala inšpirovať verejnosť a mnohé spísala aj do kuchárskej knihy.

Rýchly obed alebo večera

„Dnes môžem povedať, že to bola zmena k lepšej a zdravšej strave. Začala som dezerty fotiť a zdieľať na sociálnych sieťach, odkiaľ prišli mnohé odozvy. Ľudia sa pýtali na recepty a kedy bude kniha,“ vysvetlila pre portál Akčné ženy Adriana, ktorá chcela ľuďom dokázať, že variť a piecť zdravšie či dokonca bez lepku, cukru a mlieka vôbec nie je také náročné, ako sa na prvý pohľad zdá.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa BORIS NÉMETH (@boris_nemeth)

Okrem chutných dezertov, ktoré rada pripravuje, však na sociálnych sieťach zdieľa aj tipy na jednoduché a chutné obedy, večere či raňajky. Z nich fanúšikov zaujal napríklad recept na špeciálne cestoviny, ktoré si môžete uvariť v bežnej, ale aj v bezlaktózovej a vegánskej verzii.

Ilustračný obrázok. / Adriana Kemka.
Prečítajte si tiež: Nenájdete v ňom ani štipku múky. Cukor v koláči Adriany Kemkovej môžete nahradiť skvelou ingredienciou

„Tento recept je ideálny na rýchly obed alebo večeru – jednoduchý, ale zároveň chuťovo úplne luxusný. U nás doma sa úplne uchytil. Ak nemáte mandľové mlieko či smotanu, pokojne použite inú alternatívu podľa vašich potrieb,“ odporúča manželka známeho herca na sociálnej sieti.

Jarné cestoviny Adriany Kemkovej:

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

