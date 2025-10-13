Nakreslili jej obočie, upravili parochňu. Aneta Parišková vie, že aj počas choroby je dobré žiť normálne
Minulý štvrtok otvorili v Národnom onkologickom ústave v Bratislave kaderníctvo pre onkologických pacientov.
„Aj v čase boja s chorobou, je dobré snažiť sa žiť čo najviac normálne, aby sa človek psychicky nezrútil. A normálne je, keď sa žena stará o seba, vrátane svojej vizáže,“ uviedla pre Nový Čas Aneta Parišková, ktorá prišla pred časom podporiť novootvorené kaderníctvo pre onkologických pacientov v Bratislave.
Jojkárska moderátorka vie, o čom hovorí, sama sa totiž pred rokmi pasovala s náročnými a ťažkými chvíľami, keď jej diagnostikovali rakovinu, konkrétne Non-Hodgkinov lymfóm. Našťastie všetko dobre dopadlo a po náročnej liečbe je Aneta aktuálne v remisii. Priznáva však, že na pravidelnú kontrolu vždy chodí s malou dušičkou.
Vie, že by sa mohla vrátiť
Keď Anete Pariškovej pred pár rokmi oznámili lekári, že má rakovinu, zrútila sa. Dlhoročná moderátorka sa totiž zdrvujúcu správu dozvedela v čase, keď bola asi najšťastnejšia v živote. Po dvoch nevydarených manželstvách sa totiž konečne tešila z troch synov a manžela Miroslava. A správa o tom, že má v hrudníku zhubný nádor, bola pre ňu šokom.
Náročná liečba však u moderátorky našťastie zabrala a tak sa Anete nad chorobou podarilo napokon zvíťaziť. Napriek tomu si je vedomá toho, že by sa ochorenie mohlo kedykoľvek vrátiť, preto aj pri otvorení salónu krásy pre onkologických pacientov priznala, že tam išla s malou dušičkou.