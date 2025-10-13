Dotyky, vulgarizmy a reči o znásilnení. Lucia upozornila na problém, o ktorom sa v Tatrách nehovorí
Ženy sa voči správaniu horských vodcov ohradili a upozorňujú na bezpečnosť na horách.
Lucia s kamarátkami vlani absolvovala výstup na Gerlachovský štít. Nebol to žiaden výstrelok neskúsených turistiek, všetky tri v horách vyrastali a majú s nimi bohaté skúsenosti. Napriek tomu však tentoraz zažili niečo, s čím nepočítali. Museli sa vysporiadať s absolútne nevhodným správaním dvoch horských vodcov, ktoré ani na horách ani nikde inde nie je na mieste.
Počúvali to od rána až do popoludnia
„Pamätám si, že nevhodné narážky a sexistický humor boli istou súčasťou prostredia. Nie u všetkých, ale u mnohých. Medzi humorom a sexizmom či obťažovaním však existovala nastavená hranica,“ uviedla pre Aktuality Lucia, ktorej skupinku mal horský vodca častovať vulgárnymi poznámkami celou cestou na Gerlach.
Namiesto sledovania terénu vraj venoval pozornosť mobilnému telefónu a to aj v najrizikovejších častiach výstupu. K Lucii a jej kamarátkam mal pritom poznámky typu: „Šálku kávy som už mal, ale šálku sexu nie. Vidím, že si už dlho nesexovala. Baby, zavrite pi.., nech vám neje..,“ a podobne.
Nechcú, aby to bolo časom „normálne“
Kým turistky spracovávali, čo počas výstupu s horským vodcom, ktorého služby mimochodom vôbec nie sú lacné, vlastne počúvali, stala sa ďalšia neprístojnosť a to práve vo chvíli, keď ich míňala skupina s iným vodcom.
„Zohla som sa, aby som si zo zeme zodvihla ruksak a dal mi trikrát po zadku,“ uviedla Martina, ďalšia turistka z partie. Keď všetky neskôr dodávkou schádzali zo Sliezskeho domu, ten istý muž sedel hneď vedľa nej. „Pri zatváraní dverí na kufri nášmu horskému vodcovi povedal: ‚Zavri, zavri, teraz ju môžem znásilniť’.“