Vedci objavili modrú zónu dlhovekosti, o ktorej nikto netušil. Recept môžu prevziať aj Slováci
Dobré noviny
Vedci objavili modrú zónu dlhovekosti, o ktorej nikto netušil. Recept môžu prevziať aj Slováci
Vedci objavili modrú zónu dlhovekosti, o ktorej nikto netušil. Recept môžu prevziať aj Slováci

Ilustračné obrázky.
Ilustračné obrázky. — Foto: Gemini/Dobré noviny

Základom miestnej kuchyne je jedna obyčajná surovina, ktorú považujú takmer za posvätné jedlo.

Na svete doteraz existovalo päť regiónov, kde ľudia žijú neobyčajne dlho a zdravo. Takzvané modré zóny sú plné storočných dôchodcov a vedci sa radujú, že objavili potenciálny šiesty región, o ktorom doteraz nikto netušil. V časopise Journal of Aging Research predstavili životný štýl ľudí, ktorý môžeme jednoducho aplikovať aj na Slovensku.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/reel/304600349120848

Perom na mape

Pojem „modré zóny“ (Blue Zones) vznikol koncom 90. rokov, keď demograf Michel Poulain a taliansky lekár Gianni Pes skúmali oblasť Ogliastra na Sardínii, kde si všimli nezvyčajne vysoký počet storočných mužov, čo bolo v Európe výnimočné. Na mape si modrým perom zakrúžkovali dediny, v ktorých žilo najviac dlhovekých ľudí a tieto „modré kruhy“ sa stali základom názvu Blue Zones – Modré zóny. Neskôr sa k nim pridal americký novinár a cestovateľ Dan Buettner, ktorý pojem popularizoval po celom svete v spolupráci s National Geographic.

Dan Buettner / Ilustračná fotografia
Prečítajte si tiež: Storočný starček Danovi prezradil tajomstvo dlhovekosti. Pripravte si najzdravšie raňajky na svete aj vy

Počas 20 rokov výskumu definovali päť najznámejších modrých zón – japonská Okinawa, talianska Sardínia, polostrov Nicoya, grécka Ikaria a oblasť Loma Linda v Kalifornii.

Obyvateľov Modrých zón spája niekoľko jednoduchých, ale silných princípov:

🍎 vyvážená rastlinná strava
🚶‍♂️ pravidelný, no prirodzený pohyb
🤝 silné komunitné väzby
❤️ zmysel života a pokoj mysle

Štúdia výskumníkov z fínskej Åbo Akademi University sa teraz zamerala na tri oblasti západného Fínska – švédsky hovoriacu Ostrobotniu, fínsky hovoriacu Ostrobotniu (južnú) a ostrov Åland, regióny, v ktorých priemerná dĺžka dosahuje 83,47 roka. Jeden z nich vykazuje najvýraznejšie značky životného štýlu modrých zón.

Alkohol a cigarety

Experti zistili, že z týchto troch regiónov najmä Ålandčania nežijú v súlade s princípmi modrej zóny a ich vysoký vek vyplýva pravdepodobne z genetických faktorov, vysokej životnej úrovne, vzdelania a stabilného príjmu, nie z každodenných návykov. Iné je to ale so švédsky hovoriacou Ostrobotniou, ktorá sa môže stať súčasťou modrých zón.

Obyvatelia modrých zón.
Prečítajte si tiež: Nedokážete sa zbaviť stresu? Ľudia zo zón dlhovekosti ponúkajú 10 nezvyčajných spôsobov, ako na to

Zaujímavosťou je, že švédsky hovoriaci Fíni žijú dlhšie a vykazujú lepšie celkové zdravie ako fínsky hovoriaci Fíni. Fajčia totiž oveľa menej a aj v konzumácii alkoholu sú oveľa striedmejší – pijú iba príležitostne a veľmi mierne. Ľudia v švédsky hovoriacej Ostrobotnii hlásia celkovo lepšie zdravie a nižšie výskyty chronických chorôb či invalidity v porovnaní s fínsky hovoriacimi regiónmi a podľa vedcov môže za to aj špeciálna strava a ich spoločenský život.

