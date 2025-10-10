Sú ľahké ako obláčik a rozplývajú sa na jazyku. Pavlovky Kvetky Horváthovej sú dokonalé vďaka trom tipom
Na to, aby sa podarili, treba postupovať presne podľa receptu.
„Na povrchu krehké, chrumkavé, vnútri jemné, vláčne, ľahučké ako obláčik, rozplývajúce sa na jazyku.“ Tak by moderátorka Kveta Horváthová opísala svoje mini verzie Pavlovej torty, ktoré podľa nej spolu s krémom a ovocím chutia dokonalo vyvážene.
Pozor na vlastnú rúru
Jej recept na pavlovky však nie je úplne jednoduchý a aby ste dosiahli požadovaný výsledok, musíte presne dodržať postup. Najdôležitejšie je prispôsobiť sa vlastnej rúre a pamätať si, že nie je na chlp rovnaká ako tá, ktorú použila známa moderátorka.
„Každá rúra je iná a tak aj výška teploty a doba pečenia môže byť iná. Pavlovky by nemali byť presušené a mali by zostať snehovo biele,“ radí Kveta, ktorá si pre svojich fanúšikov okrem samotného receptu pripravila aj tri základné rady, ako pripraviť čo najdokonalejšie verzie tohto známeho dezertu.
Tri dôležitý tipy
Aby mali vnútri tú správnu konzistenciu a neboli „žuvačkové“, pri šľahaní sypte cukor do bielkov postupne, pokojne aj na štyri etapy. Ak chcete, aby boli pavlovky rovnako veľké, predkreslite si ich tvar na opačnú stranu papiera na pečenie. Krémom ich potom plňte až pred podávaním a v chladničke skladujte tak, aby nenavlhli.
Napriek tomu, že je dôležité poriadne dodržovať postup, v recepte sú predsa len aj pasáže, pri ktorých je dovolené trochu sa odviazať. To sa týka napríklad dozdobenia tortičiek ľubovoľným ovocím a orieškami či pomeru šľahačkovej smotany a mascarpone, ktorý závisí len od pekára.