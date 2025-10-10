Sú ľahké ako obláčik a rozplývajú sa na jazyku. Pavlovky Kvetky Horváthovej sú dokonalé vďaka trom tipom - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Sú ľahké ako obláčik a rozplývajú sa na jazyku. Pavlovky Kvetky Horváthovej sú dokonalé vďaka trom tipom
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Ryan Reynolds nosí tenisky zo Slovenska.

Tenisky z Partizánskeho nosí aj Ryan Reynolds. Slovenskú značku si zamilovali najväčšie celebrity

Müllerovci.

Neboj sa, niekoho si nájdeš, vravel jej otec. Soňa Müllerová pochopila, že s Rišom sa musia rešpektovať

Ján Dobrík vľavo v seriáli Dunaj, vpravo so synčekom.

Jediná synova veta im zmenila život. Pre Jána Dobríka je Timko, ktorý porazil rakovinu, najväčším hrdinom

Niekdajší biskup Ciro Quispe López / Ilustračný obrázok

Biskup mal 17 mileniek, kým ho neodhalila upratovačka. Cirkevná telenovela má neuveriteľné rozuzlenie 

Braňo Mojsej so synom.

Syn alebo fľaška? pýtala sa ho primárka. Mojsej nepil 10 rokov, kým sa na Slovensku neobjavila jedna vec

Ryan Reynolds nosí tenisky zo Slovenska.

Tenisky z Partizánskeho nosí aj Ryan Reynolds. Slovenskú značku si zamilovali najväčšie celebrity

Müllerovci.

Neboj sa, niekoho si nájdeš, vravel jej otec. Soňa Müllerová pochopila, že s Rišom sa musia rešpektovať

Ján Dobrík vľavo v seriáli Dunaj, vpravo so synčekom.

Jediná synova veta im zmenila život. Pre Jána Dobríka je Timko, ktorý porazil rakovinu, najväčším hrdinom

Braňo Mojsej so synom.

Syn alebo fľaška? pýtala sa ho primárka. Mojsej nepil 10 rokov, kým sa na Slovensku neobjavila jedna vec

Adela a Viktor Vinczeovci.

Zničil ti kariéru, hovoria jej ľudia. Adela Vinczeová prehovorila o možnom odchode zo Slovenska

Rastislav Ekkert.

Majetok dal dcéram a do smrti sa chce túlať. Bývalý jojkár Rasťo Ekkert našiel šťastie v našej divočine

Braňo Mojsej so synom.

Syn alebo fľaška? pýtala sa ho primárka. Mojsej nepil 10 rokov, kým sa na Slovensku neobjavila jedna vec

Ryan Reynolds nosí tenisky zo Slovenska.

Tenisky z Partizánskeho nosí aj Ryan Reynolds. Slovenskú značku si zamilovali najväčšie celebrity

Müllerovci.

Neboj sa, niekoho si nájdeš, vravel jej otec. Soňa Müllerová pochopila, že s Rišom sa musia rešpektovať

Eva Pavlíková / Ilustračné foto.

Po zahryznutí príde prekvapenie. Lekvárové taštičky Evy Pavlíkovej chutia vznešene vďaka jednej surovine

SLEDUJE NÁS 207 252 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Sú ľahké ako obláčik a rozplývajú sa na jazyku. Pavlovky Kvetky Horváthovej sú dokonalé vďaka trom tipom

Kveta Horváthová / Mini pavlovky Kvety Horváthovej.
Kveta Horváthová / Mini pavlovky Kvety Horváthovej. — Foto: Instagram/kvetkah

Na to, aby sa podarili, treba postupovať presne podľa receptu.

„Na povrchu krehké, chrumkavé, vnútri jemné, vláčne, ľahučké ako obláčik, rozplývajúce sa na jazyku.“ Tak by moderátorka Kveta Horváthová opísala svoje mini verzie Pavlovej torty, ktoré podľa nej spolu s krémom a ovocím chutia dokonalo vyvážene.

Pozor na vlastnú rúru

Jej recept na pavlovky však nie je úplne jednoduchý a aby ste dosiahli požadovaný výsledok, musíte presne dodržať postup. Najdôležitejšie je prispôsobiť sa vlastnej rúre a pamätať si, že nie je na chlp rovnaká ako tá, ktorú použila známa moderátorka.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2772876882740653&set=t.100000551061032&type=3

„Každá rúra je iná a tak aj výška teploty a doba pečenia môže byť iná. Pavlovky by nemali byť presušené a mali by zostať snehovo biele,“ radí Kveta, ktorá si pre svojich fanúšikov okrem samotného receptu pripravila aj tri základné rady, ako pripraviť čo najdokonalejšie verzie tohto známeho dezertu.

Tri dôležitý tipy

Aby mali vnútri tú správnu konzistenciu a neboli „žuvačkové“, pri šľahaní sypte cukor do bielkov postupne, pokojne aj na štyri etapy. Ak chcete, aby boli pavlovky rovnako veľké, predkreslite si ich tvar na opačnú stranu papiera na pečenie. Krémom ich potom plňte až pred podávaním a v chladničke skladujte tak, aby nenavlhli.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3029887887039550&set=pb.100000551061032.-2207520000&type=3

Napriek tomu, že je dôležité poriadne dodržovať postup, v recepte sú predsa len aj pasáže, pri ktorých je dovolené trochu sa odviazať. To sa týka napríklad dozdobenia tortičiek ľubovoľným ovocím a orieškami či pomeru šľahačkovej smotany a mascarpone, ktorý závisí len od pekára.

Mini pavlovky Kvetky Horváthovej:

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…

Juraj Husovský / Zima na Lomnickom štíte.

Juraj robí lanovkára už 53 rokov: Na Lomničáku sa bežne stáva niečo, čo nám ani Švajčiari neverili

Rodák z Tatranskej Lomnice sa na najvyššie položenom pracovisku…

Barborka Palušová. / Jedna z posledných fotiek celej rodiny.

Namiesto stužkovej jej pripravovali pohreb. Barborka si nestihla splniť veľký sen, no darovala život

Počas svojho krátkeho života bola anjelik, ktorý všade rozdával…

List od neznámeho dievčaťa zmenil jeho život. Slovák Marián sa vo Vietname zaľúbil a našiel cestu ku káve

Mal som asi naivnú predstavu, že ľudia, čo robia s kávou, sú bohatí, spomína…

Fotograf Miroslav Ondruš a jeho snímka, ktorá ohúrila verejnosť.

Lesník Miroslav Ondruš stál zoči-voči bojujúcim medveďom: Keď odišli, zachvátila ma poľovnícka triaška

Medvedica zaútočila na medveďa a ten sa dlho spamätával z toho, čo sa vlastne…

Seriálový Juan s milovanou Broňou a ich spoločnou dcérkou / Mario Cimarro v Dobrých novinách a Dobrom rádiu

Nikdy nezabudne, ako na pláži uvidel krásnu Slovenku. Mario Cimarro spoznal Broňu po mnohých omyloch

Pozrela sa na mňa s tými svojimi úžasnými modrými očami, až sa…

Denisa Šulcová miluje lezenie v teréne i v tréningovej hale.

Denisa je jediná horská vodkyňa u nás: Niektorí ráno pred túrou pijú pivo, iným robím psychologičku

Denisa neraz na dlhú túru vstávala aj o druhej hodine ráno.