Šťavnaté mäsko sa samo rozpadá na jazyku. Hovädzie podľa Martiny z Pečie celé Slovensko si zamilujú i deti
Toto je presne ten typ jedla, po ktorom vám povedia - Môžeš sa vydávať, vraví Martina vo svojom videorecepte.
Vždy rada varila a piekla a hoci má veľkú rodinu, čas strávený v kuchyni nikdy nevnímala ako povinnosť. Martina Gromová svoje kulinárske výtvory spočiatku nezverejňovala. Až pandémia ju priviedla k tomu, aby sa o ne podelila aj na internete a toto rozhodnutie jej napokon zmenilo život.
V kuchyni je vždy dobre naladená
„Začali sme viac variť aj s deťmi, ktoré som chcela pochváliť a motivovať. Dostali sa nám skvelé ohlasy a prosby o recepty. Nechcela som si zahltiť svoj profil fotkami jedla a receptami, tak som založila nový profil Gromovci v kuchyni,“ vysvetlila pre portál Akčné ženy kuchárka, ktorá neskôr zažiarila aj v obľúbenej šou Pečie celé Slovensko.
Varenie je pre ňu spôsob, ako si oddýchnuť a prísť na iné myšlienky. Často sa inšpiruje zahraničnými stránkami, no veľa receptov vymýšľa úplne sama a za sporákom je vraj vždy dobre naladená, pretože vie, že jej pochúťky budú jesť jej najbližší. O mnohé z nich sa pritom delí aj s fanúšikmi na Instagrame.
„Toto je presne ten typ jedla, po ktorom vám váš drahý povie - Môžeš sa vydávať! Mäso, ktoré sa samo oddeľuje, je šťavnaté, voňavé a úplne luxusné,“ povedala k svojmu receptu skúsená kuchárka. Mamám, ktoré mali obavy z varenia s vínom, zároveň pripomenula, že slúži len na dochutenie a po štyroch hodinách pomalého varenia sa alkohol z hrnca zaručene odparí.