Vlhkosť z bytu vytiahne miska so soľou na okne, myslia si ľudia. Odborníci hovoria o jednoduchom riešení - Dobré noviny
Dobré noviny
Vlhkosť z bytu vytiahne miska so soľou na okne, myslia si ľudia. Odborníci hovoria o jednoduchom riešení
Vlhkosť z bytu vytiahne miska so soľou na okne, myslia si ľudia. Odborníci hovoria o jednoduchom riešení

— Foto: Freepik.com, @freepik

Kondenzácia na oknách trápi mnohé domácnosti.

S príchodom chladnejších dní začínajú mnohé domácnosti riešiť rovnaký problém. Na oknách sa zrazu objavuje nepríjemná kondenzácia, v rohoch miestností sa drží vlhkosť a ľudia sa obávajú vzniku plesní. Okrem estetického hľadiska ide najmä o zdravie – plesne totiž môžu zhoršiť dýchanie či vyvolať alergie. Niet divu, že internet je plný rád a jednoduchých trikov, ako si s týmto problémom poradiť. Sú však aj funkčné?

Babské recepty verzus realita

Jedným z najpopulárnejších tipov je umiestniť na okenný parapet misku so soľou. Podľa diskusií na sociálnych sieťach by soľ mala zo vzduchu vlhkosť „vytiahnuť“ a zabrániť tak tvorbe plesní.

Foto: Freepik, @jcomp

Ako informuje web IFL Science, tento trik sa stal virálnou radou, ktorú skúša čoraz viac ľudí.

Čo hovoria odborníci

Na prvý pohľad ide o jednoduché a lacné riešenie, pretože soľ má schopnosť prirodzene absorbovať vlhkosť zo vzduchu, uvádzajú odborníci pre Mirror. Výhodou je, že príprava nezaberie žiadny čas – stačí malá miska so soľou, ktorá sa položí k oknu.

Má to však svoje limity. Ako vysvetľuje Thermopedia, soľ začína účinne absorbovať vlhkosť až pri relatívnej vlhkosti nad 74 % a teplote približne 20 °C. Pri nižších hodnotách bežných v domácnosti soľ neabsorbuje žiadne väčšie množstvo vlhkosti.

Foto: Freepik.com, Mateus Andre

Najlepšie riešenie je stále to najjednoduchšie. Namiesto misiek so soľou odborníci odporúčajú najmä pravidelné vetranie. Stačí pootvoriť okno aj na krátky čas niekoľkokrát denne. Takto sa vzduch prirodzene vymení a vlhkosť v domácnosti sa zníži oveľa efektívnejšie, než dokáže soľ v miske.

