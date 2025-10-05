Cibuľu krájame nesprávne už celé generácie. Ideálny spôsob je podľa matematikov až prekvapivo jednoduchý
Jednoduchá zmena vám ušetrí čas aj slzy.
Niektoré kuchynské zvyky si osvojíme už v detstve a bez rozmýšľania ich používame celý život. Platí to aj pri krájaní cibule. Zdá sa jednoduché – rozrežeme ju na polovicu, urobíme pár rezov zhora nadol, potom vodorovne a máme hotovo. Lenže vedci upozorňujú, že tento zaužívaný postup je nielen neefektívny, ale zároveň spôsobuje, že kúsky cibule sa varia nerovnomerne.
Prečo je bežný postup chybný?
Ako píše Mail Online, väčšina ľudí začína vodorovnými rezmi, čo však podľa matematikov vytvára najnepravidelnejšie kúsky. Niektoré sa uvaria príliš rýchlo, iné ostanú surové.
Odborníci hovoria, že horizontálne krájanie je preto zbytočne komplikované a v praxi neprináša dobrý výsledok.
Matematika v kuchyni
Matematik Dr. Dylan Poulsen vo svojom blogu na portáli Medium vysvetlil, že tajomstvo spočíva v spôsobe, akým vedieme nôž. Rezy by sa podľa neho mali smerovať šikmo k pomyselnému bodu pod doskou na krájanie – zhruba v hĺbke polovice výšky cibule. Týmto spôsobom vznikajú pravidelné kúsky, ktoré sa rovnomerne uvaria.