Každý deň bol pre mňa len novým zlyhaním. Katka Koščová úprimne o strate samej seba a vnútorných bojoch
Každý deň bol pre mňa len novým zlyhaním. Katka Koščová úprimne o strate samej seba a vnútorných bojoch

— Foto: Instagram @katarina.koscova

Vo svojom živote si prešla naozaj náročným obdobím.

„Nechcela som vstať z postele, chcela som len spať. Nechcela som vstať, lebo to znamenalo, že som zasa zlyhala. Každý deň bol pre mňa len novým zlyhaním,“ priznala otvorene Katarína Koščová, víťazka historicky prvej série Slovensko hľadá SuperStar. V podcaste Liečivé otvorila bolestivú tému, ktorá sa často skrýva za úsmevmi a potleskom – roky bojovala s úzkosťami, panickými atakmi a pocitom, že nikdy nebude dosť.

Zlom na strednej škole

Hudba bola Katkinou láskou od detstva, no myšlienka na to, že sa stane speváčkou, jej dlho neprichádzala na um. Všetko sa zmenilo počas strednej školy. „V šestnástich sa mi všetko obrátilo. Začala som chodiť na spev aj na dramatický krúžok,“ povedala v podcaste.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Katarína Koščová (@katarina.koscova)

Napriek víťazstvu v SuperStar mala k sebe dlho prísny postoj. „Je obrovská sloboda vedieť sa postaviť za to, čomu veríš a v čom sa cítiš doma,“ hovorí dnes. V začiatkoch to však bolo inak – neustále riešila, čo je správne a ako sa má správať, aby vyhovela očakávaniam iných.

„Nikdy som nebola dosť“

Katka priznala, že nikdy nezapadala do predstáv o dokonalej speváčke. Nelíčila sa podľa trendov, obliekala sa po svojom a kráčala vlastnou cestou. To sa však nestretlo vždy s pochopením. „Nikdy som nebola dosť. Ľudia ťa zahrnú veľkými predstavami o tebe a ty sa v tom vlastne stratíš. Kde v tom celom je to, čo chcem ja?“ spomína.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Michaela Králiková (@michaela_kralikova)

Negatívne skúsenosti prichádzali aj z hudobnej scény. „Prezentovali ma ako tú neúspešnú superstar, ktorej sa nedarí, lebo sa jej nehrali pesničky v rádiách a už na mňa ľudia zabudli. To, že sme celý čas koncertovali, pre nich nebolo meradlo úspechu,“ priznala úprimne.

Strach, úzkosti a strata bezpečia

