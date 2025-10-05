Detská lekárka Monika: Chcete sa za noc zbaviť sopľov? Naše staré mamy poznali recept, ktorý funguje - Dobré noviny
Detská lekárka Monika: Chcete sa za noc zbaviť sopľov? Naše staré mamy poznali recept, ktorý funguje
Detská lekárka Monika: Chcete sa za noc zbaviť sopľov? Naše staré mamy poznali recept, ktorý funguje

Pediatrička Monika Michňová / Ilustračný obrázok

Nebude vás to stáť ani euro.

„Toto všetci určite poznáte a ako deti v zime po sánkovačke ste to mali zlaté pravidlo, teda ja áno... A dobre robili tie naše maminky a starké, lebo ono to má naozaj niečo do seba a vie to pomôcť,“ prezradila na sociálnych sieťach detská lekárka Monika Michňová, ktorá sa podelila o účinnú radu, vďaka ktorej sa vy alebo vaše deti zbavíte sopľov už za noc a nebude vás to stáť viac ako euro.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zázračná teplá voda

„Ak sú vaše deti choré, k teplému čaju, lyžičke medu a aj k liečbe od doktora je toto super doplnok alebo hneď na začiatok, ak niečo na vás lezie,“ poradila lekárka, ktorá ukázala, že budete potrebovať iba jeden lavór, teplú vodu a lyžicu alebo dve lyžice soli.

„Soľ má zmäkčujúci, relaxačný, uvoľňujúci a mierne dezinfekčný účinok. Taktiež vám vie pomôcť aj s opuchmi,“ prezradila pediatrička, ktorá radí ponoriť si nohy do lavóra s teplou slanou vodou a účinný efekt sa dostaví. „Rozšíria sa vám cievy, lepšie sa prekrvia končatiny, tým pádom aj horná časť, nosové dutiny, prínosové dutiny, uvoľní sa upchatie a spustí sa sekrécia. Celkovým prehriatím organizmu sa zaktivujú bunky imunitného systému a lepšie bojujú proti aktuálnej infekcii, ktorá nás trápi,“ vysvetlila expertka. Jej rada na záver bola jasná – do kúpeľa nepotrebujete dávať žiadne drahé esenciálne oleje, iba obyčajnú soľ a teplú vodu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skúste aj ruky

„Ja si dávam nohy do lavóra, v ktorom je teplá voda so soľou, aj keď nemôžem spať a ono to naozaj FUNGUJE! Lavór na hrad!“ prezradil v komentároch spevák Miro Jaroš a mnohí mu dali za pravdu, že táto rada starých mám funguje perfektne.

„Toto nás naučila babka kedysi a čo pomáha na uvoľnenie dutín, je aj kúpeľ rúk v teplej vode, napríklad umývať riad ručne v teplej vode, to mi zas odporučil ORL doktor,“ podelila sa o ďalšiu radu komentujúca. „No predstavte si, že minulý týždeň som počula, že niečo na deti lezie, aplikovala som tento kúpeľ na nohy v piatok, sobotu, nedeľu, teplá voda, soľ, máčali si nohy, kým bola voda teplá a naozaj bolo po sopli. Takže ja som objavila Ameriku,“ uzavrela ďalšia spokojná mama.

