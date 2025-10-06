Dokonalá kombinácia, chvália ho ľudia. Krémová polievka mladého Šimona zahreje a ohromí rôznymi chuťami - Dobré noviny
Dokonalá kombinácia, chvália ho ľudia. Krémová polievka mladého Šimona zahreje a ohromí rôznymi chuťami
Braňo Mojsej so synom.

Syn alebo fľaška? pýtala sa ho primárka. Mojsej nepil 10 rokov, kým sa na Slovensku neobjavila jedna vec

Eva Pavlíková / Ilustračné foto.

Po zahryznutí príde prekvapenie. Lekvárové taštičky Evy Pavlíkovej chutia vznešene vďaka jednej surovine

Nesmie ju kontaktovať a má zákaz priblíženia. Broňa Gregušová pomaly odhaľuje pravú tvár Maria Cimarra

Vladislav Plevčík a Petra Dubayová / Vo filme Duchoň

Zobudil sa, keď si balila veci. Vladko Plevčík sa dnes nečuduje, že sa Petra od neho rozhodla odísť

Eva Pavlíková / Ilustračné foto.

Po zahryznutí príde prekvapenie. Lekvárové taštičky Evy Pavlíkovej chutia vznešene vďaka jednej surovine

Nesmie ju kontaktovať a má zákaz priblíženia. Broňa Gregušová pomaly odhaľuje pravú tvár Maria Cimarra

Manžel odišiel za mladšou, no ich vzťah skončil skôr a drsnejšie. Veronika Freimanová našla lásku až po 50

Manžel odišiel za mladšou, no ich vzťah skončil skôr a drsnejšie. Veronika Freimanová našla lásku až po 50

Adela a Viktor Vinczeovci.

Zničil ti kariéru, hovoria jej ľudia. Adela Vinczeová prehovorila o možnom odchode zo Slovenska

Andy Timková v Teleráne / S manželom Stanom

Vyber si mladší model, radili jej mužovi. Andy Timková rozbila rodinu, ale so Stankom si odpustili

Dokonalá kombinácia, chvália ho ľudia. Krémová polievka mladého Šimona zahreje a ohromí rôznymi chuťami

Šimon Kán / Krémová cviklová polievka.
Šimon Kán / Krémová cviklová polievka. — Foto: Instagram/simonkan_

Podľa detailného receptu zvládne polievku pripraviť snáď každý.

Variť začal pred dvoma rokmi, keď mal iba pätnásť. Dnes má na Instagrame už 120-tisíc sledovateľov a receptami, ktoré uverejňuje, sa dokáže vyrovnať profesionálom. Talentovaný Šimon Kán robí to, čo ho baví a hoci si vybral záľubu, do ktorej treba veľa investovať, varenie ho stále napĺňa. Celé to pritom odštartovalo úplne inak.

Dokonalá kombinácia ingrediencií

„Veľa som fotil a bavilo ma fotiť jedlo. Keďže som nemohol robiť pre žiadne podniky, musel som si jedlo na fotky robiť sám. Potom ma varenie začalo baviť viac ako fotenie a ako začiatočník som si povedal, že sa v tom chcem zlepšovať a budem to dokumentovať na sociálnych sieťach,“ vysvetlil mladý kuchár na Instagrame.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Radek Kašpárek (@kasparekradek)

Vizuálna stránka receptov ho baví rovnako ako samotné varenie a keďže sa ešte len rozhoduje, čomu sa bude v dospelosti venovať, naplno si užíva všetko, čo s varením súvisí. Nedávno sa s ostatnými nadšencami gastronómie podelil aj o svoj recept na cviklovú polievku so špeciálnymi knedľami.

Šimon Kán a jeho segedínsky guláš.
Prečítajte si tiež: Božský recept, píšu mu nadšení fanúšikovia. Segedínsky guláš od mladého Šimona ospevujú aj skúsení kuchári

„Dokonalá kombinácia, toto vyskúšam, to zvládnem,“ píšu v komentároch sledovatelia, ktorí sú zvyknutí aj na zložitejšie Šimonove recepty. Tento však patrí k tým, ktoré si doma dokáže pripraviť takmer každý a hotové jedlo sa navyše chuťou vyrovná aj zložitejším špecialitám.

Krémová polievka Šimona Kána:

