Dokonalá kombinácia, chvália ho ľudia. Krémová polievka mladého Šimona zahreje a ohromí rôznymi chuťami
Podľa detailného receptu zvládne polievku pripraviť snáď každý.
Variť začal pred dvoma rokmi, keď mal iba pätnásť. Dnes má na Instagrame už 120-tisíc sledovateľov a receptami, ktoré uverejňuje, sa dokáže vyrovnať profesionálom. Talentovaný Šimon Kán robí to, čo ho baví a hoci si vybral záľubu, do ktorej treba veľa investovať, varenie ho stále napĺňa. Celé to pritom odštartovalo úplne inak.
Dokonalá kombinácia ingrediencií
„Veľa som fotil a bavilo ma fotiť jedlo. Keďže som nemohol robiť pre žiadne podniky, musel som si jedlo na fotky robiť sám. Potom ma varenie začalo baviť viac ako fotenie a ako začiatočník som si povedal, že sa v tom chcem zlepšovať a budem to dokumentovať na sociálnych sieťach,“ vysvetlil mladý kuchár na Instagrame.
Vizuálna stránka receptov ho baví rovnako ako samotné varenie a keďže sa ešte len rozhoduje, čomu sa bude v dospelosti venovať, naplno si užíva všetko, čo s varením súvisí. Nedávno sa s ostatnými nadšencami gastronómie podelil aj o svoj recept na cviklovú polievku so špeciálnymi knedľami.
„Dokonalá kombinácia, toto vyskúšam, to zvládnem,“ píšu v komentároch sledovatelia, ktorí sú zvyknutí aj na zložitejšie Šimonove recepty. Tento však patrí k tým, ktoré si doma dokáže pripraviť takmer každý a hotové jedlo sa navyše chuťou vyrovná aj zložitejším špecialitám.