Mám dieťa, prekvapil ju na prvom rande. Vlada Voštinára jeho Klaudia milovala, aj keď počítal každú korunu
Keď spoznal nemanželskú dcéru, skoro omdlel.
„Nepijem alkohol, nevyvádzam, nerozvádzam sa, nemám milenky a dokonca, nech to tak aj zostane, ani extrémne chorý nie som. Vymyslite si niečo, napríklad, že mi idú amputovať nohu. Kto to bude inak čítať?“ smial sa Vlado Voštinár, ktorý otvorene hovorí, že nevedie žiaden pokrivený celebritný život. Napriek tomu jeho život vôbec nie je nudný. S manželkou Klaudiou, ktorú stretol vo svojom bohémskom období, keď si myslel, že sa nikdy neožení, prežili všetko, čo sa len dalo – finančné ťažkosti, problémy s plodnosťou aj stretnutie s dcérou, ktorú dovtedy nepoznal. Vlado je dôkazom toho, že život môže byť plný prekvapení a že sa dá pritom smiať, aj keď je niekedy naozaj ťažko.
Pánboh sa zľutoval
O svojom živote mal bohémske predstavy, túžil randiť a užívať si a ani náhodou by netipoval, že na trnavskom jarmoku pri jednom kolotoči spozná dievča, s ktorým sa ožení. „Ja už som mal v sebe trochu burčiaku, tak som nechcel ísť a ona tam bola s kamarátkami a bála sa. No a kým sa tí naši točili, ja som sa Klaudii prihovoril a ponúkol som jej z dlane, dlho zvierané a teda aj patrične spotené arašidy. Nezobrala si, ale aspoň som to využil na srandovné nahováračky,“ prezradil v minulosti v rozhovore pre Dobré noviny Vlado Voštinár, do ktorého sa Klaudia zamilovala na prvý pohľad.
„Hneď som sa doňho zaľúbila, lebo sršal humorom. Ale jemu to chvíľku trvalo,“ vravela otvorene pre Plusku Klaudia, ktorej Vlado od začiatku nepovedal inak ako Dada. „Lebo meno Klaudia sa mu zo začiatku nepáčilo. Asi po mesiaci randenia mi začal hovoriť Dada. Ale je jediný, kto ma tak volá,“ povedala. Vlado Voštinár na adresu manželky žartuje, že pánboh sa nad ním zľutoval tým, že mu ju postavil do cesty.
Neber si ho
„Podľa mňa sa nemohol pozerať, ako blúdim svetom. Pravdou je, že som si vravel, že sa nikdy neožením. Až keď som spoznal svoju ženu, povedal som si, že táto keby ma chcela, tak by som chcel byť jej manžel,“ spomínal so smiechom pre Nový Čas. Dada bola podľa neho odvážna, že si ho vzala, pritom aj jeho mama jej radila, nech sa nevydáva. „Klaudika, prosím ťa, neber si ho za muža, on ti zničí život,“ povedala jej údajne budúca svokra. Keď jej syn vyčítal, že by ho mala ospevovať a vychvaľovať, povedala mu jediné: „Toto je tak bohovské dievča, že ju bude radšej chrániť.“