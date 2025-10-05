Mám dieťa, prekvapil ju na prvom rande. Vlada Voštinára jeho Klaudia milovala, aj keď počítal každú korunu - Dobré noviny
Mám dieťa, prekvapil ju na prvom rande. Vlada Voštinára jeho Klaudia milovala, aj keď počítal každú korunu
Rastislav Ekkert.

Majetok dal dcéram a do smrti sa chce túlať. Bývalý jojkár Rasťo Ekkert našiel šťastie v našej divočine

Hana Rapantová.

So slovenskými mužmi si nikdy nebola istá. Hlásateľka Hana Rapantová našla šťastie v láske cez internet

Karin Majtánová.

Keď sa zaľúbila do Reichela, bola hluchá a slepá. Karin Majtánová najväčšiu lásku života nikdy neoľutovala

Mária Zinburgová / Rodina Banášovcov.

Nechce byť stredobodom pozornosti. Menej známa sestra Adely Vinczeovej sa živí netradičným povolaním

Senior stál pri ceste a čakal na pomoc. Žilinčan zastavil a svojím gestom mu daroval viac, než len odvoz

Manžel odišiel za mladšou, no ich vzťah skončil skôr a drsnejšie. Veronika Freimanová našla lásku až po 50

Adela a Viktor Vinczeovci.

Zničil ti kariéru, hovoria jej ľudia. Adela Vinczeová prehovorila o možnom odchode zo Slovenska

Bývalá česko-slovenská bežkyňa Jarmila Kratochvílová v roku 1983 a v roku 2020.

Jej dopingom boli sadlo a rezne. Rekordmanka Jarmila Kratochvílová sa nikdy neľutovala, že žije bez muža

Manžel odišiel za mladšou, no ich vzťah skončil skôr a drsnejšie. Veronika Freimanová našla lásku až po 50

Zuzana Belohorcová a jej manžel sa potýkajú s údajnou neverou.

Povoľ mi milenku, žiadal ju vraj kedysi. Zuzana Belohorcová stojí po manželovom boku aj v náročných časoch

Mám dieťa, prekvapil ju na prvom rande. Vlada Voštinára jeho Klaudia milovala, aj keď počítal každú korunu

Vlado Voštinár s manželkou Klaudiou.
Vlado Voštinár s manželkou Klaudiou. — Foto: Reprofoto YouTube - MTT - Mestská televízia Trnava; Facebook - Vlado Voštinár

Keď spoznal nemanželskú dcéru, skoro omdlel.

„Nepijem alkohol, nevyvádzam, nerozvádzam sa, nemám milenky a dokonca, nech to tak aj zostane, ani extrémne chorý nie som. Vymyslite si niečo, napríklad, že mi idú amputovať nohu. Kto to bude inak čítať?“ smial sa Vlado Voštinár, ktorý otvorene hovorí, že nevedie žiaden pokrivený celebritný život. Napriek tomu jeho život vôbec nie je nudný. S manželkou Klaudiou, ktorú stretol vo svojom bohémskom období, keď si myslel, že sa nikdy neožení, prežili všetko, čo sa len dalo – finančné ťažkosti, problémy s plodnosťou aj stretnutie s dcérou, ktorú dovtedy nepoznal. Vlado je dôkazom toho, že život môže byť plný prekvapení a že sa dá pritom smiať, aj keď je niekedy naozaj ťažko.

Foto: Profimedia

Pánboh sa zľutoval

O svojom živote mal bohémske predstavy, túžil randiť a užívať si a ani náhodou by netipoval, že na trnavskom jarmoku pri jednom kolotoči spozná dievča, s ktorým sa ožení. „Ja už som mal v sebe trochu burčiaku, tak som nechcel ísť a ona tam bola s kamarátkami a bála sa. No a kým sa tí naši točili, ja som sa Klaudii prihovoril a ponúkol som jej z dlane, dlho zvierané a teda aj patrične spotené arašidy. Nezobrala si, ale aspoň som to využil na srandovné nahováračky,“ prezradil v minulosti v rozhovore pre Dobré noviny Vlado Voštinár, do ktorého sa Klaudia zamilovala na prvý pohľad.

Vlado Voštinár a Ján Kroner.
Prečítajte si tiež: Pri Jankovi Kronerovi pochopil, že každý má svoj príbeh. Vlado Voštinár na posledné natáčanie nezabudne

„Hneď som sa doňho zaľúbila, lebo sršal humorom. Ale jemu to chvíľku trvalo,“ vravela otvorene pre Plusku Klaudia, ktorej Vlado od začiatku nepovedal inak ako Dada. „Lebo meno Klaudia sa mu zo začiatku nepáčilo. Asi po mesiaci randenia mi začal hovoriť Dada. Ale je jediný, kto ma tak volá,“ povedala. Vlado Voštinár na adresu manželky žartuje, že pánboh sa nad ním zľutoval tým, že mu ju postavil do cesty.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=106635472730836&set=pb.100001531517678.-2207520000&type=3

Neber si ho

„Podľa mňa sa nemohol pozerať, ako blúdim svetom. Pravdou je, že som si vravel, že sa nikdy neožením. Až keď som spoznal svoju ženu, povedal som si, že táto keby ma chcela, tak by som chcel byť jej manžel,“ spomínal so smiechom pre Nový Čas. Dada bola podľa neho odvážna, že si ho vzala, pritom aj jeho mama jej radila, nech sa nevydáva. „Klaudika, prosím ťa, neber si ho za muža, on ti zničí život,“ povedala jej údajne budúca svokra. Keď jej syn vyčítal, že by ho mala ospevovať a vychvaľovať, povedala mu jediné: „Toto je tak bohovské dievča, že ju bude radšej chrániť.“

